Kafası Büyüyüp Küçülen Feyza Altun Seren Serengil'in Filtresinden Nasibini Aldı, Ortaya Komik Görüntüler Çıktı
Kafası Büyüyüp Küçülen Feyza Altun Seren Serengil'in Filtresinden Nasibini Aldı, Ortaya Komik Görüntüler Çıktı
Magazinbak'ın haberine göre Seren Serengil'in uyguladığı filtre Feyza Altun'un kafasını bir büyütüp, bir küçültünce ortaya komik görüntüler çıktı!
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Ünlü isimlerin avukatı Feyza Altun ile Seren Serengil arasında medyaya sızan telefon görüşmesi basında büyük ilgi görmüş, konuşulanlar büyük tartışma yaratmıştı.
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Zaman zaman karşı karşıya gelen ikili, Hadise ve Reza Zarrab ilişkisinin yaşandığını söyleyen Serengil yüzünden Hadise'nin avukatı Feyza Altun'a göndermeleriyle gündeme gelmiş, ardından olayların ardı arkası kesilmemişti.
Avukat Feyza Altun ise "Seren Serengil kadar garip bir kadın görmedim. Bugün bütün gün duruşma salonu önündeydi ne taraf ne tanık…" sözleriyle gündeme damgasını vurmuştu.
Ekran önünde birbirine düşman olan fakat kapalı kapılar arkasında dost olan bu ikili geçtiğimiz saatlerde Mahmut Orhan'ı izlemeye gittikleri ve eğlendikleri görüntülerle sosyal medya gündemine oturdu.
Fotoğraflarına yaptığı şoplarla kullanıcıların diline düşen Seren Serengil'in paylaştığı videoda uyguladığı filtrenin Feyza Altun'un kafasının bir büyütüp bir küçültmesi gözlerden kaçmadı.
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O anlar kameralara böyle yansıdı👇
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