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Biz Bunu Neden Düşünemedik? Aynur Aydın'ın Aşırı Sıcaklar İçin Öne Sürdüğü Çözüm Akıllara Durgunluk Verdi!

Biz Bunu Neden Düşünemedik? Aynur Aydın'ın Aşırı Sıcaklar İçin Öne Sürdüğü Çözüm Akıllara Durgunluk Verdi!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Onedio Üyesi
03.07.2024 - 20:58

Sık sık yaptığı açıklamalarla gündemde bomba etkisi yaratan şarkıcı Aynur Aydın'ın sıcaklara bulduğu akıllara durgunluk veren çözüm dillere fena düştü!

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Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla, yaptığı açıklamalarla ve klipleriyle sık sık magazin gündeminde yer edinmeyi başaran şarkıcı Aynur Aydın eleştirilerin merkezindeki isimlerden biri.

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla, yaptığı açıklamalarla ve klipleriyle sık sık magazin gündeminde yer edinmeyi başaran şarkıcı Aynur Aydın eleştirilerin merkezindeki isimlerden biri.

Pozlarından, giyimine birçok konuyla adından bahsettiren Aydın, "Siyah" ve "Bilmece" gibi klipleriyle çok konuşulmuş ve kötü yorum yağmuruna tutulmuştu.

Pozlarından, giyimine birçok konuyla adından bahsettiren Aydın, "Siyah" ve "Bilmece" gibi klipleriyle çok konuşulmuş ve kötü yorum yağmuruna tutulmuştu.

Her pozu, açıklaması ve hatta klibi ayrı olay olan Aynur Aydın attığı tweetlerle de konuşuluyor tabii.. Yaz sıcaklarına akıl almaz bir çözümle gelen şarkıcı başka bir tweetiyle yine gündem oldu!

Her pozu, açıklaması ve hatta klibi ayrı olay olan Aynur Aydın attığı tweetlerle de konuşuluyor tabii.. Yaz sıcaklarına akıl almaz bir çözümle gelen şarkıcı başka bir tweetiyle yine gündem oldu!

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Akıllara durgunluk veren o tweet goygoycuların diline fena düştü!

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Hecaitomix

Sen yaza kış, kışa da yaz de bitsin gitsin. Allahı ne meşgul ediyosun 😖