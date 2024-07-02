Aşkın İlk Karesi Geldi: Doğukan Güngör ve Aleyna Kalaycıoğlu'nun Samimi Görüntüleri Ortaya Çıktı!
Aşkın İlk Karesi Geldi: Doğukan Güngör ve Aleyna Kalaycıoğlu'nun Samimi Görüntüleri Ortaya Çıktı!
Gazetemagazin'in özel haberine göre, geçtiğimiz saatlerde birlikte çıktıkları anlarla magazin gündemine yerleşen Kızılcık Şerbeti’nin Fatih’i Doğukan Güngör ile Survivor All Star’da yarışan Aleyna Kalaycıoğlu'nun aşkı samimi görüntülerin ardından tescillendi.
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Kızılcık Şerbeti dizisinde canlandırdığı Fatih rolüyle geçtiğimiz dizi sezonunda en çok konuşulan karakterlerden biri olan Doğukan Güngör magazine yansıyan görüntüleriyle dillerden düşmüyor.
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Başarılı oyunculuğu sayesinde seyirciyi karakterinden nefret ettirmeyi başaran Güngör aynı zamanda özel hayatıyla da çok konuşuluyor. Geçtiğimiz mayıs ayında Aleyna Yalçın ile muhabirlere yakalanan ünlü isim yine olay olmuştu.
Oyuncu, muhabirleri fark edince "Bunu yayınlamayalım. Başka röportaj yapalım ama bunu yayınlamayalım" sözleriyle dillere fena düşmüştü... Ortaya çıkan görüntülerin ardından açıklama yapan Güngör, Aleyna Yalçın'la arkadaş olduğunu, paniklediği için öyle tepkiler verdiğini söylemişti.
Gazete Magazin'de yer alan habere göre, gelelim yaz aşkına... Bu sene Survivor All Star'daki mücadelesiyle ilgi çeken Aleyna Kalaycıoğlu ve Doğukan Güngör, Çeşme'de görüntülenmiş ve aşk dedikodularının ardı arkası kesilmemişti.
Gazetemagazin'in özel haberine göre, ikili o görüntülerin ardından birlikte şezlongda uzanırken kameralara yakalandı! Bu görüntülerin ardından ikilinin aşkı doğrulanmış oldu...
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