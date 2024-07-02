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Kızılcık Şerbeti'nin Fatih'i Doğukan Güngör'ün Aleyna Kalaycıoğlu ile Tatile Çıkması "Pembe Görmesin" Dedirtti

Kızılcık Şerbeti'nin Fatih'i Doğukan Güngör'ün Aleyna Kalaycıoğlu ile Tatile Çıkması "Pembe Görmesin" Dedirtti

Beyza
Beyza - Onedio İçerik Editörü
02.07.2024 - 14:44

Kızılcık Şerbeti’nin ‘Fatih’i Doğukan Güngör ile ‘Survivor All Star’da yarışan Aleyna Kalaycıoğlu, Çeşme tatilinde görüntülendi. Ünlü isimlerin tatil pozu 'Pembe görmesin' dedirtti.

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Kızılcık Şerbeti dizisinin seyirciyi her bölümde ayrı sinir krizine sokan karakterlerinden biri olan Fatih'i canlandıran Doğukan Göngör, magazin gündeminin en çok konuşulan isimlerinden bir tanesi.

Kızılcık Şerbeti dizisinin seyirciyi her bölümde ayrı sinir krizine sokan karakterlerinden biri olan Fatih'i canlandıran Doğukan Göngör, magazin gündeminin en çok konuşulan isimlerinden bir tanesi.

Dizi sezonunu kapatan ve tatil sezonuna hızlı bir giriş yapan Güngör, denizin tadını çıkarmaya başladı bile! Tabii attığı her adım da merak konusu oldu.

Dizi sezonunu kapatan ve tatil sezonuna hızlı bir giriş yapan Güngör, denizin tadını çıkarmaya başladı bile! Tabii attığı her adım da merak konusu oldu.

Ünlü oyuncu geçtiğimiz saatlerde Survivor All Star'da yarışan Aleyna Kalaycıoğlu ile Çeşme'de görüntülendi! Güngör ile Kalaycıoğlu'nun tatil pozunu görenler "Pembe görmesin" dedi!

Ünlü oyuncu geçtiğimiz saatlerde Survivor All Star'da yarışan Aleyna Kalaycıoğlu ile Çeşme'de görüntülendi! Güngör ile Kalaycıoğlu'nun tatil pozunu görenler "Pembe görmesin" dedi!

Gelin, kim ne demiş birlikte bakalım!

Gelin, kim ne demiş birlikte bakalım!

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