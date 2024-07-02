Eşi Özge Özpirinçci ve Kızı Mercan ile Denizin Tadını Çıkaran Burak Yamantürk'ün Göğüs Piercing'i Olay Oldu!
Eşi Özge Özpirinçci ve Kızı Mercan ile Denizin Tadını Çıkaran Burak Yamantürk'ün Göğüs Piercing'i Olay Oldu!
Eşi Özge Özpirinçci ve kızı Mercan ile denizin tadını çıkaran Burak Yamantürk'ün göğüs piercing'i olay oldu!
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2021 yılında dünyaevine giren Özge Özpirinçci ve Burak Yamantürk çifti magazin gündeminin en sevilen çiftlerinden bir tanesi.
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Hatırlarsanız Eylül ayında evlenen Özpirinçci ve Yamantürk, Aralık ayında da kızları Mercan'ı kucaklarına almış ve o günden bu yana mutlu aile tabloları ile hepimizi kalbimizden vurmayı başarmıştı.
Tabii mutlu aile tablolarının yanı sıra Özpirinçci ve Yamantürk'ün aşk kokan pozları da sosyal medyada sık sık gündem olmayı ihmal etmemişti.
Şimdilerde tatilin ve deniz, kum, güneş üçlüsünün tadını çıkaran ünlü çift, bir yandan kızları ile vakit geçirirken bir yandan yılın yorgunluğunu attı.
Denize girmek için eşinin denizden dönmesini bekleyen Burak Yamantürk'ün bir süre önce sevgilisi Özge Özpirinçci’nin isteği üzerine taktırdığı öğrenillen göğüs piercing'i ise dikkat çekti.
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