Serenay Sarıkaya'yı Örnek Aldı: Sevgilisi Zeynep Bastık'ın Konserine Giden Serkay Tütüncü Büyük Aşka Geldi!
Serenay Sarıkaya'yı Örnek Aldı: Sevgilisi Zeynep Bastık'ın Konserine Giden Serkay Tütüncü Büyük Aşka Geldi!
Kısa bir süredir Zeynep Bastık ile aşk yaşayan Serkay Tütüncü, geçtiğimiz akşam sevgilisinin Harbiye konserinde yerini aldı. Aşk konusunda Serenay Sarıkaya'yı örnek alan Tütüncü, büyük aşka geldi!
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Hatırlarsanız yeni bir aşka yelken açan Zeynep Bastık ve Serkay Tütüncü, Kenan Doğulu'nun doğum günü partisinde dudak dudağa görüntülenmiş ve ilişkileri sosyal medyada ilan edilmişti.
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İkilinin öpüşme görüntüsü sosyal medyada gündem olduktan sonra Zeynep Bastık, "ortada net bir şey yok" demiş Serkay Tütüncü ise "Acele etmiyoruz. Birbirimizi tanıyoruz, yakın arkadaşlarımızı tanıştırıyoruz.” demişti.
Birbirlerini daha yakından tanımaya çalışan çifti daha sonra da Çeşme'de tatilde görmüştük hatırlarsanız. Çiçeği burnunda çiftimiz birbirlerini yeteri kadar tanımış olacak ki artık aşklarını sosyal medyaya bile taşımaya başladılar!
Hatta dün Zeynep Bastık'ın Harbiye konserinde yerini en ön sıradan alan Tütüncü, sevgilisinin fotoğrafını paylaşarak "Birisi Harbiye'yi yakıyor! Bunun için doğmuşsun resmen! Hastayım sana." notunu düştü.
Konu aşk olunca Serenay Sarıkaya'yı örnek almaya karar veren Serkay Tütüncü, üzerinde Zeynep Bastık yazan bandalardan bile taktı! Bakalım bu aşkta daha neler göreceğiz!
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ünlüler aşk değil anca seks konusunda örnek olabilirler
Kimsenin kimseye örnek olmak gibi bir derdi yok. Herkesin kendi aklı fikri var. insanlar nasıl isterse öyle yaşar. Kimseye zorla dayatılan bir şey yok ayrıca.