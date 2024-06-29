Arzu Sabancı'nın Bir Tanecik Gelini Nazlı Sabancı'nın Takılarının Fiyatı Ağızları Bir Karış Açık Bırakacak!
Arzu Sabancı'nın Bir Tanecik Gelini Nazlı Sabancı'nın Takılarının Fiyatı Ağızları Bir Karış Açık Bırakacak!
Gayrimeşru çocuk davasının ardından aralarının nasıl olduğu merak edilen Hacı ve Nazlı Sabancı, şimdilerde tatilde. Nazlı Sabancı’nın Bodrum tatilinde taktığı takıların fiyatı ise dudak uçuklatacak cinsten!
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Arzu Sabancı – Ömer Sabancı çiftinin biricik gelini, 2021 yılında Hacı Sabancı ile nikah masasına oturduğu günden bu yana magazin dünyasının en çok konuşulan isimlerinden bir tanesi.
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Çoğu zaman mutlu aile tablolarını görmeye alıştığımız Sabancı çifti geçtiğimiz haftalarda ortaya atılan bir iddia ile sarsılmış, Hacı Sabancı'nın 2010 yılında sosyal medya platformundan tanıştığı F.D.'den Uzay adında bir erkek çocuğu olduğu ve kendisine babalık davası açıldığı iddiası ortalığı epey karıştırmıştı hatırlarsanız.
Daha sonra Sabancı cephesinden "her şey yolunda, iddialar doğru değil" açıklaması ile konu kısa süre içerisinde kapanmıştı ve Sabancılar maaile lük yatları ile yaz tatiline çıkmışlardı!
Sosyal medya hesabını oldukça aktif kullanan Nazlı Sabancı, tatil karelerini paylaşmayı ihmal etmedi ve beyazlara büründüğü pozları ile takipçileri tarafından beğeni yağmuruna tutuldu!
Sabancı'nın pozlarında dikkat çeken bir detay da ünlü ismin takılarının fiyatı oldu! Nazlı Sabancı'nın bileğindeki 3 bilekliğin fiyatının toplam 1 milyon 115 bin 130 TL değerinde olduğu öğrenildi.
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Zenginin malı yine züğürdün çenesini yormuş 🙄
dislike burjuvaya
ortaköy pazarı'ndan el yapımı örme bileklik alıp onu takacak değildi bu kevaşe de. haber niteliği yine sıfır, yine sıfır.