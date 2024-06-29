Öp Öp Doyamadı: Birce Akalay'ın Karşısında Eli Ayağına Dolanan Hakan Kurtaş'ın Aşık Tavırları Kimseye Geçmedi!

Yılın en sürpriz çiftlerinden olan Hakan Kurtaş ve Birce Akalay, geçtiğimiz günlerde Akalay'ın doğum günü partisinde görüntülendi. Hakan Kurtaş'ın baygın bakışları ve en çok ben aşığım tavırları ise kimseye geçmedi.