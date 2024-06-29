Öp Öp Doyamadı: Birce Akalay'ın Karşısında Eli Ayağına Dolanan Hakan Kurtaş'ın Aşık Tavırları Kimseye Geçmedi!
Öp Öp Doyamadı: Birce Akalay'ın Karşısında Eli Ayağına Dolanan Hakan Kurtaş'ın Aşık Tavırları Kimseye Geçmedi!
Yılın en sürpriz çiftlerinden olan Hakan Kurtaş ve Birce Akalay, geçtiğimiz günlerde Akalay'ın doğum günü partisinde görüntülendi. Hakan Kurtaş'ın baygın bakışları ve en çok ben aşığım tavırları ise kimseye geçmedi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Yılın en sürpriz çiftlerinden biri olan Hakan Kurtaş ve Birce Akalay ikilisi, ilişkilerini duyurdukları ilk günden itibaren magazin gündeminin en çok konuşulan çiftlerinden biri oldu biliyorsunuz ki.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Birbirlerine çok yakışmaları bir yana "bize de nasip olur mu?" dedirten pozları ile sık sık sosyal medyayı alt üst eden çiftimiz bazen bakışları bazen de açıklamalarıyla aşklarını her fırsatta haykırıyorlar!
Ünlü çiftimiz dün de Birce Akalay'ın doğum günü etkinliğinde görüntülendi hatırlarsanız. Hatta Hakan Kurtaş'ın kimilerine çok romantik gelecek bakışları nedense pek bir samimiyetsiz bulundu. Kurtaş'ın Akalay'ı sanki ilk kez görüyormuş gibi baktığı anlar topa tutuldu desek yeri!
Bu sefer de ikilinin hoplaya zıplaya eğlendiği anlar sosyal medyaya düştü. Ama Kurtaş'ın Akalay'ı öpmelere doyamadığı anlar ve tabii ki yine baygın bakışları kimseye samimi gelmedi!
Çok aşktan mı yoksa heyecandan mı bilemiyoruz ama bu zamana kadar övgülere doyamayan çiftimiz bu kez dillere fena düştü!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
İşte o anlar 👇🏻
Gelin, bir de bu anlara kim ne demiş ona bakalım!
👇🏻
👇🏻
👇🏻
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
👇🏻
👇🏻
👇🏻
👇🏻
👇🏻
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
👇🏻
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın