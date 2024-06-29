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Hülya Avşar'ın Meryem Uzerli'ye Yönelttiği Yersiz Evlilik Sorusu Sosyal Medya Kullanıcılarını Çileden Çıkardı

Hülya Avşar'ın Meryem Uzerli'ye Yönelttiği Yersiz Evlilik Sorusu Sosyal Medya Kullanıcılarını Çileden Çıkardı

Beyza
Beyza - Onedio İçerik Editörü
29.06.2024 - 18:56

Hatırlarsanız dün Meryem Uzerli'yi 'Bir Hülya Avşar Sohbeti' isimli YouTube programında konuk eden Avşar'ın Meryem Uzerli karşısında kırdığı pot sosyal medyada gündem olmuştu. Hülya Avşar'ın Meryem Uzerli'ye yönelttiği yersiz evlilik sorusu sosyal medya kullanıcılarını çileden çıkardı.

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Hülya Avşar'ın YouTube programının bu haftaki konuğu Meryem Uzerli olmuş ve ünlü isim "Biriyle beraber olup onunla hayatının sonuna kadar birlikte olunca başarı mı oluyor? Ya da ayrılınca başarısız mı? Bence aşkta başarı yok." açıklamaları ile gündeme gelmişti hatırlarsanız.

Hülya Avşar'ın YouTube programının bu haftaki konuğu Meryem Uzerli olmuş ve ünlü isim "Biriyle beraber olup onunla hayatının sonuna kadar birlikte olunca başarı mı oluyor? Ya da ayrılınca başarısız mı? Bence aşkta başarı yok." açıklamaları ile gündeme gelmişti hatırlarsanız.

Avşar'ın Uzerli'ye yönelttiği ve daha sonra durumu toparlamaya çalıştığı "Neden evlenmediler seninle?" sorusu ise resmen duyanların ağzını açık bırakmıştı!

Avşar'ın Uzerli'ye yönelttiği ve daha sonra durumu toparlamaya çalıştığı "Neden evlenmediler seninle?" sorusu ise resmen duyanların ağzını açık bırakmıştı!

Detayları burada anlatmıştık 👇🏻

Hülya Avşar'ın Meryem Uzerli'ye yönelttiği yersiz evlilik sorusu sosyal medya kullanıcılarını çileden çıkardı ve Avşar'a gelen tepkiler çığ gibi büyüdü!

Hülya Avşar'ın Meryem Uzerli'ye yönelttiği yersiz evlilik sorusu sosyal medya kullanıcılarını çileden çıkardı ve Avşar'a gelen tepkiler çığ gibi büyüdü!

Gelin kim ne demiş birlikte bakalım!

Gelin kim ne demiş birlikte bakalım!
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