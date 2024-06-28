Bu Nasıl Aşk? Şevval Şahin'in Yeni Sevgilisi Burak Ateş ile Sarmaş Dolaş Görüntüleri Ağızları Açık Bıraktı!
Bu Nasıl Aşk? Şevval Şahin'in Yeni Sevgilisi Burak Ateş ile Sarmaş Dolaş Görüntüleri Ağızları Açık Bıraktı!
Şevval Şahin yeni sevgilisi Burak Ateş ile birlikte tekne tatilinde büyük aşka geldi! İkilinin sarmaş dolaş görüntüleri ağızları açık bıraktı.
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2018 Miss Turkey güzeli Şevval Şahin'i mutlaka tanıyorsunuzdur diye düşünüyoruz. Çünkü kendisi sosyal medyanın en çok eleştiri alan isimlerinden bir tanesi
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Tescilli güzelin sosyal medya paylaşımlarından konuşmalarına, giyiminden fiziğine kadar her yaptığı mutlaka olay oluyor hatta ortalığı birbirine katıyor desek yeri.
Ünlü güzel bu sefer de yeni sevgilisi Burak Ateş ile Türkbükü’ne demirledikleri teknedeki görüntüleri ile gündeme geldi!
Sevgilisiyle büyük aşka gelen Şahin'in görüntüleri ise görenlerin ağzını açık bıraktı! Siz ikilinin aşka geldiği anlar için ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım!
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