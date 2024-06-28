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Bu Nasıl Aşk? Şevval Şahin'in Yeni Sevgilisi Burak Ateş ile Sarmaş Dolaş Görüntüleri Ağızları Açık Bıraktı!

Bu Nasıl Aşk? Şevval Şahin'in Yeni Sevgilisi Burak Ateş ile Sarmaş Dolaş Görüntüleri Ağızları Açık Bıraktı!

Beyza
Beyza - Onedio İçerik Editörü
28.06.2024 - 23:05

Şevval Şahin yeni sevgilisi Burak Ateş ile birlikte tekne tatilinde büyük aşka geldi! İkilinin sarmaş dolaş görüntüleri ağızları açık bıraktı.

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2018 Miss Turkey güzeli Şevval Şahin'i mutlaka tanıyorsunuzdur diye düşünüyoruz. Çünkü kendisi sosyal medyanın en çok eleştiri alan isimlerinden bir tanesi

2018 Miss Turkey güzeli Şevval Şahin'i mutlaka tanıyorsunuzdur diye düşünüyoruz. Çünkü kendisi sosyal medyanın en çok eleştiri alan isimlerinden bir tanesi

Tescilli güzelin sosyal medya paylaşımlarından konuşmalarına, giyiminden fiziğine kadar her yaptığı mutlaka olay oluyor hatta ortalığı birbirine katıyor desek yeri.

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