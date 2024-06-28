Görüş Bildir
Haberler
Magazin
Yeni Mesleğini Açıkladı: 'Yerli DiCaprio' Lakaplı Arda Kural Uzun Zaman Sonra Katıldığı Programda Ortaya Çıktı

Yeni Mesleğini Açıkladı: 'Yerli DiCaprio' Lakaplı Arda Kural Uzun Zaman Sonra Katıldığı Programda Ortaya Çıktı

Beyza
Beyza - Onedio İçerik Editörü
28.06.2024 - 19:40

2000'li yılların başında 'Yerli Leonardo DiCaprio' lakabıyla anılan Arda Kural, uzun zaman sonra ekranlara geri döndü! Esra Ezmeci'nin programına katılan Kural, yeni mesleğini de açıkladı.

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

90'lı yılların sonuna ve 2000'li yılların başına damga vuran Arda Kural, hepimizin gönlüne yerli DiCaprio olarak kazınmıştı.

90'lı yılların sonuna ve 2000'li yılların başına damga vuran Arda Kural, hepimizin gönlüne yerli DiCaprio olarak kazınmıştı.

Daha sonra birden sırra kadem basarak ekranlardan uzaklaşan Kural'ın yıllar içerisinde yaşadığı değişim hepimizi çok şaşırtmıştı.

Daha sonra birden sırra kadem basarak ekranlardan uzaklaşan Kural'ın yıllar içerisinde yaşadığı değişim hepimizi çok şaşırtmıştı.

Kendini toparlama sürecinin ardından geri dönen Arda Kural, hem kilo verip hem setlere dönerek 'efsane geri döndü' yorumlarını da beraberinde getirmişti.

Kendini toparlama sürecinin ardından geri dönen Arda Kural, hem kilo verip hem setlere dönerek 'efsane geri döndü' yorumlarını da beraberinde getirmişti.

Daha sonra yeniden ortalardan kaybolan ünlü oyuncu uzun zaman sonra konuk olarak katıldığı Esra Ezmeci'nin programında görüntülendi.

Daha sonra yeniden ortalardan kaybolan ünlü oyuncu uzun zaman sonra konuk olarak katıldığı Esra Ezmeci'nin programında görüntülendi.

Ezmeci'nin programında yaşadığı sıkıntılı günleri anlatan Arda Kural, setlere geri dönmek istemediğini belirterek yeni mesleğinden bahsetti.

Ezmeci'nin programında yaşadığı sıkıntılı günleri anlatan Arda Kural, setlere geri dönmek istemediğini belirterek yeni mesleğinden bahsetti.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Madencilik alanına yöneldiğini açıklayan Kural hayatına yeniden başlamak zorunda olduğunu söyleyerek "Çok aslında anlatılacak bir şey değil. Sadece atölyesi var. Bir odam atölye orada değerli taşlar, değersiz taşları ve metali inceliyorum. Madencilik hakkında düşünüyorum. Altın tüccarlığı, elmas tacirliği gibi" açıklamalarında bulundu.

Madencilik alanına yöneldiğini açıklayan Kural hayatına yeniden başlamak zorunda olduğunu söyleyerek "Çok aslında anlatılacak bir şey değil. Sadece atölyesi var. Bir odam atölye orada değerli taşlar, değersiz taşları ve metali inceliyorum. Madencilik hakkında düşünüyorum. Altın tüccarlığı, elmas tacirliği gibi" açıklamalarında bulundu.

Ünlü oyuncu kendisini 5 yıl sonra yurt dışında elmas ticareti yaparken ya da altın tüccarı olmuşken gördüğünü de ifade etti.

Ünlü oyuncu kendisini 5 yıl sonra yurt dışında elmas ticareti yaparken ya da altın tüccarı olmuşken gördüğünü de ifade etti.

Bu içerikler de ilginizi çekebilir;

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
13
4
3
3
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın