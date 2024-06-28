Uraz Kaygılaroğlu'nun Tiyatro Oyununun Provasında Erkek Rol Arkadaşıyla Öpüştüğü Anlar Olay Oldu!
Uraz Kaygılaroğlu'nun Tiyatro Oyununun Provasında Erkek Rol Arkadaşıyla Öpüştüğü Anlar Olay Oldu!
Magazin Burada'nın özel haberine göre Uraz Kaygılaroğlu, ‘Aşık Shakespeare’ adlı tiyatro oyununun provalarında rol arkadaşıyla öpüştü. Ünlü oyuncunun o anları olay oldu!
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Hayatımıza Pis Yedili dizisiyle giren ve seneler içerisinde geçirdiği değişimle ününe ün katan Uraz Kaygılaroğlu, gerek açıklamaları gerek paylaşımları ile magazin gündeminde sık sık konuşulan isimlerden bir tanesi.
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Kimi zaman yaptığı paylaşımlar ile 👇🏻
Kimi zaman da tarzıyla eleştiri yağmuruna tutulan Uraz Kaygılaroğlu, hem kariyeri hem özel hayatında tüm eleştirilere kulaklarını kapatarak bildiğini okumaktan hiç vazgeçmiyor!
Magazin Burada'nın özel haberine göre son dönemde tiyatroya ağırlık veren Uraz Kaygılaroğlu bu kez de ‘Aşık Shakespeare’ adlı tiyatro oyununun provalarında rol arkadaşıyla dudak dudağa görüntüleri ile gündeme geldi.
Kariyeri için sınır tanımayan oyuncunun o anları sosyal medyada gündem oldu. İşte o anlar 👇🏻
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