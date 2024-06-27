Kızı Dua İstemişti: Evinde Fenalaşarak İkinci Kez Hastaneye Kaldırılan Ahu Tuğba Yeniden Taburcu Oldu!
Kızı Dua İstemişti: Evinde Fenalaşarak İkinci Kez Hastaneye Kaldırılan Ahu Tuğba Yeniden Taburcu Oldu!
Geçtiğimiz ay Amerika'nın Los Angeles şehrinde geçirdiği trafik kazası sonucu kaburgaları kırılan ve günlerce yoğun bakımda tutulan Yeşilçam'ın efsane ismi Ahu Tuğba taburcu olmuştu. Ünlü sanatçı geçtiğimiz günlerde yeniden rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan Ahu Tuğba yeniden taburcu oldu.
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Uzun zamandır Amerika'da kızıyla birlikte yaşayan Yeşilçam'ın efsane isimlerinden Ahu Tuğba, geçtiğimiz ay Los Angeles'da trafik kazası geçirmiş ve kazadan sonra kaburgaları kırıldığı söylenerek ameliyat alınan Ahu Tuğba, bir süre yoğun bakımda tutulduktan sonra taburcu edilmişti.
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Evinde tedavi göreceği ve fizik tedavi göreceği söylenen Ahu Tuğba, "İlaçlar ağır geliyor. Yemek yiyemiyorum, mamayla besleniyorum. Doktorlar geçer diyor ama moralim sıfır." açıklamaları ile sevenlerini üzmüştü.
Taburcu olduktan sonra tedavisine devam etmek için evine dönen ünlü isim, geçtiğimiz günlerde Miami'deki evinde rahatsızlanarak yeniden hastaneye kaldırılmış ve ünlü sanatçının kızı Anjelik, durumunun ciddi olduğu bilinen Ahu Tuğba için sevenlerinden dua istemişti.
Zor bir dönemden geçtiği bilinen Ahu Tuğba yeniden taburcu oldu ve ünlü ismin kızı annesinin KOAH olduğunu söyleyerek durumu hakkında "Vücudundaki oksijen seviyesi düşmüştü. Ambulans yetişmeseydi her şey daha da kötü olabilirdi. Kalp damarları açıldı. Annem, burnundan rahat nefes alamıyor, burnunda kemik ve nodüller var" açıklamalarında bulundu.
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