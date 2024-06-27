Nesrin Cavadzade'nin Mavi Mayolu Deniz Kızından Hallice Pozları Sosyal Medya Kullanıcılarını İkiye Böldü!
Nesrin Cavadzade'nin Mavi Mayolu Deniz Kızından Hallice Pozları Sosyal Medya Kullanıcılarını İkiye Böldü!
Fiziği ve güzelliği ile çok konuşulan Nesrin Cavadzade, bu seferde mavi mayolu pozlarıyla gündeme geldi. Cavadzade'nin deniz kızından hallice pozları sosyal medya kullanıcılarını ikiye böldü!
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Şahane Hayatım dizisiyle ekranlara geri dönen Nesrin Cavadzade, kariyerinin yanı sıra hem özel hayatıyla hem de sosyal medya paylaşımlarıyla magazin gündeminin de sık konuşulan isimlerinden bir tanesi.
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Yıllara meydan okuyan güzelliği ayrı fiziği ayrı olay olan Cavadzade, sosyal medyayı da aktif kullanan ünlülerden biri biliyorsunuz ki. Hatta Cavadzade'nin her paylaşımı olay oluyor desek yeri!
Ünlü oyuncu yine olay olan bir paylaşımıyla gündemimizde. Yaz sezonunu çoktan açan ve deniz, kum, güneş üçlüsünün tadını çıkaran Cavadzade'nin deniz kızından hallice pozları ortalığı birbirine kattı!
Nesrin Cavadzade'nin mavi mayolu pozlarını kimi çok beğendi, kimi yerden yere vurdu. Ünlü oyuncunun son paylaşımı resmen sosyal medya kullanıcılarını ikiye böldü! Gelin, Cavadzade'nin son paylaşımına kim ne yorum yapmış birlikte bakalım!
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