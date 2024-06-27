Serenay Sarıkaya'nın Ateşine Fena Düşen Mert Demir'in Yeni Arabasının Fiyatı Dudak Uçuklattı!
Serenay Sarıkaya'nın Ateşine Fena Düşen Mert Demir'in Yeni Arabasının Fiyatı Dudak Uçuklattı!
Serenay Sarıkaya ile olan ilişkisinin PR çalışması olduğu nedeniyle sık sık eleştiri alan Mert Demir, yeni arabasının fiyatı ile gündeme geldi. Ünlü şarkıcının yeni arabasının fiyatı dudak uçuklattı!
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Ateşe Düştüm şarkısı ile bir anda piyasayı alt üst eden daha sonra da Serenay Sarıkaya'yla yaşadığı ilişkiyle gündemimizden hiç düşmeyen Mert Demir'i mutlaka tanıyorsunuzdur.
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Sarıkaya ile olan ilişkisiyle neredeyse kariyerinden daha çok konuşulan ünlü şarkıcının sahne performansları bir kesim tarafından oldukça eleştiriliyor biliyorsunuz ki. Ancak bir de ilişkisine gelen eleştiriler var ki! Takip edenler mutlaka bilir, Serenay Sarıkaya ve Mert Demir ilişkisinin PR ilişkisi olduğunu savunan büyük bir kitle var.
Tabii bu iddialar doğru mu değil mi bilmiyoruz çünkü ünlü çift gördüğümüz kadarıyla dillere destan bir aşk yaşıyorlar. Mert Demir'in geçtiğimiz gün Harbiye'de verdiği konser de bu aşkın en büyük kanıtlarından bir tanesi.
Şimdi gelelim asıl konumuza! Geçtiğimiz günlerde ilk Harbiye konserini gerçekleştiren Mert Demir, konsere klasik otomobiliyle geldi. Ünlü şarkıcının bir ay önce aldığı yeni arabasının fiyatının ise 4 milyon TL olduğu öğrenildi.
Tabii arabanın fiyatını duyanlar bu işte Serenay Sarıkaya'nın parmağının olduğunu düşünmeden edemedi! Sizce Mert Demir'in kazancında ya da sahip olduğu ünde Serenay Sarıkaya ile yaşadığı ilişkinin etkisi var mı? Yorumlarda buluşalım!
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