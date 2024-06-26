Milli Takımı Yalnız Bırakmadı: "Her Zaman Her Masada Varım" Diyen Hande Erçel'den Formalı Poz Geldi!
Milli Takımı Yalnız Bırakmadı: "Her Zaman Her Masada Varım" Diyen Hande Erçel'den Formalı Poz Geldi!
Milli takımı yalnız bırakmayan Hande Erçel'den formalı poz geldi!
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Hayatımıza Güneşin Kızları dizisi ile giren ve girdiği günden beri gerek değişimi gerek kariyeri gerekse de özel hayatıyla gündeme gelen Hande Erçel, magazin dünyasının en çok konuşulan isimlerinden bir tanesi.
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Yaklaşık iki yıldır Hakan Sabancı ile aşk yaşayan ve yaşadığı ilişki yüzünden sık sık eleştirilen Hande Erçel'in her adımı da mercek altında tabii. Hande Erçel'in okula dönmesi ayrı sanata yönelmesi ayrı Arzu Sabancı'dan onay alıp almaması ayrı konuşuluyor biliyorsunuz ki.
Ünlü oyuncunun her adımı her hareketi eleştiri yağmuruna tutulsa da Hande Erçel "her zaman her masada varım" demekten asla vazgeçmiyor!
Çünkü gerçekten her yerde var! A Milli Futbol Takımı, bugün 2024 Avrupa Şampiyonası F Grubu üçüncü ve son maçında Çekya ile karşı karşıya geldi biliyorsunuz ki. Milli takıma destek veren ünlü isimlerden bir tanesi de tabii ki Hande Erçel oldu!
Paylaşımına "Hazır mıyız?" notunu düşen Hande Erçel'in formalı pozu sosyal medya kullanıcıları tarafından yorum yağmuruna tutuldu. Gelin, kim ne demiş birlikte bakalım!
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