Hayatında İlk Kez Denedi: Değişim Perileri Gelen Ceyda Düvenci Yeni İmajıyla Görenleri Hayrete Düşürdü!
Hayatında İlk Kez Denedi: Değişim Perileri Gelen Ceyda Düvenci Yeni İmajıyla Görenleri Hayrete Düşürdü!
Son dönemde yeni aşkıyla gündeme gelen Ceyda Düvenci, bu kez yaptığı büyük imaj değişikliğiyle gündeme geldi! İlk kez denediğini söyleyen Düvenci'nin yeni halini görenler hayrete düştü!
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Hem oyunculuk, hem sunuculuk kariyeriyle tanıdığımız Ceyda Düvenci, son dönemde özel hayatı ile magazin gündeminin en çok konuşulan isimlerinden biri biliyorsunuz ki.
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Ünlü isim, 2014 yılında dünyaevine girdiği kendisi gibi oyuncu olan Bülent Şakrak ile geçtiğimiz yıllarda boşanmış ve 8 yıllık ilişkisini tek celsede bitirmişti.
Boşanmanın ardından aşka kapılarını kapatmadığını söyleyen Ceyda Düvenci, geçtiğimiz aylarda ise iş adamı Güçlü Mete ile yeni bir aşka yelken açmıştı.
Şimdilerde tatilin keyfini çıkaran ünlü oyuncu bu sefer de yeni imajı ile gündeme geldi. Bu saç stilini hayatında ilk kez denediğini söyleyen Düvenci, saçlarına rasta yaptırdı!
Yeni imajını sosyal medya hesabından paylaşan ünlü oyuncu hem takipçilerini şaşırttı hem de yeni imajıyla çok beğenildi!
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Gelin, ünlü oyuncunun yeni imajına kim ne yorum yapmış birlikte bakalım!
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