Aşk-ı Memnu'nun Cemile'si Pelin Ermiş'in Aşk Dolu Paylaşımı "Beşir Kaybettiğin Kıza Dön Bir Bak" Dedirtti
Aşk-ı Memnu'nun Cemile'si Pelin Ermiş'in Aşk Dolu Paylaşımı "Beşir Kaybettiğin Kıza Dön Bir Bak" Dedirtti
Aşk-ı Memnu dizisindeki Cemile karakteri ile hafızalara kazınan Pelin Ermiş, sevgilisinin doğum gününü kutladığı paylaşımı ile gündeme geldi. Ermiş'in son paylaşımını görenler 'Beşir, kaybettiğin kıza dön de bir bak' dedi.
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Aşk-ı Memnu dizisindeki Cemile karakteri ile hafızalarımıza kazınan Pelin Ermiş'i, bir döneme damgasını vuran diziden sonra Hangimiz Sevmedik?, Kiraz Mevsimi gibi yapımlarda rol alsa da hepimizin gönlüne Cemile karakteri ile taht kurmuştu.
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Daha sonra yıllar içerisinde geçirdiği değişim ile de çok konuşulan Pelin Ermiş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlar ile gündeme gelmeye devam etmişti.
Ünlü oyuncu bu kez de bir süredir aşk yaşadığı meslektaşı Enes Külahçı'nın doğum gününü kutladığı paylaşımıyla gündeme geldi!
Sevgilisiyle olan fotoğraflarına "İyi ki doğdun sevgilim 💙" notunu düşen Ermiş'in son paylaşımı yorum yağmuruna tutuldu. Tabii Beşir'den sonra mutluluğu buldu yorumları da eksik olmadı!
Gelin önce Ermiş'in sevgilisinin yorumuna, daha sonra da sosyal medya kullanıcılarının yorumlarına birlikte bakalım!
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