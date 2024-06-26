Aşk-ı Memnu'nun Cemile'si Pelin Ermiş'in Aşk Dolu Paylaşımı "Beşir Kaybettiğin Kıza Dön Bir Bak" Dedirtti

Aşk-ı Memnu dizisindeki Cemile karakteri ile hafızalara kazınan Pelin Ermiş, sevgilisinin doğum gününü kutladığı paylaşımı ile gündeme geldi. Ermiş'in son paylaşımını görenler 'Beşir, kaybettiğin kıza dön de bir bak' dedi.