"İşte Kadına Taciz": Hadise, Beren Saat'i Gizlice Kayda Alıp "Ben Bu Beren'i Yerim" Diyen Muhabire Öfke Kustu!
"İşte Kadına Taciz": Hadise, Beren Saat'i Gizlice Kayda Alıp "Ben Bu Beren'i Yerim" Diyen Muhabire Öfke Kustu!
Beren Saat'in eşi Kenan Doğulu ile birlikte teknede olduğu anları görüntüleyen Ekol Magazin muhabirinin ünlü oyuncuya yönelik çirkin sözlerine bir tepki de Hadise'den geldi.
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Hatırlarsanız geçtiğimiz günlerde eşi Kenan Doğulu'yla birlikte tekne turuna çıkan Beren Saat, denize girdiği sırada yüzlerce metre uzaklıktan gizlice kameraya alınmış ve muhabirin Beren Saat hakkındaki sözleri sosyal medyada tepki toplamıştı.
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Muhabirin "Ben bu Beren'i yerim" cümlelerine yalnızca sosyal medya kullanıcılarından değil birçok ünlü isimden de tepki gelmişti.
Farah Zeynep Abdullah'tan sonra yaşananlara tepki gösteren bir diğer isim ise Hadise oldu! "İşte kadına taciz, işte özel hayata tecavüz!" cümleleri ile konuya sert bir giriş yapan ünlü şarkıcı resmen öfke kustu.
"Bu pis düşüncelere röportaj vermek zorunda değilim" diyen Hadise, kendisini bu konuda eleştirenlere de cevap vermiş oldu. Ünlü şarkıcı "Hadise bir daha neden magazincilerle röportaj yapmıyor dediğinizde aklınıza bu video gelsin" açıklamaları ile de dikkat çekti.
İşini hakkıyla yapan emekçileri tenzih ettiğini belirten Hadise, Beren Saat haberini yayımlayan muhabirleri yerin dibine soktu!
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