Yüzlerce Metre Mesafeden Beren Saat'in Denize Girdiği Anları Kaydeden Magazincilerden Çirkin Sözler!

Eşi Kenan Doğulu ile birlikte tekne turuna çıkan oyuncu Beren Saat'ın denize girdiği anları kayda alan Ekol Magazin muhabiri, görüntüleri kayda alırken ünlü oyuncu ile ilgili çirkin ifadeler kullandı. Yüzdükten sonra tekneye çıkan Saat'ı gören muhabir, 'Ben bu Beren'i yerim' dedi.
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Ünlü isimlerle, magazin dünyasını sıklıkla karşı karşıya getiren 'özel hayat' tartışması yeni bir olayla gündeme geldi.
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Eşi Kenan Doğulu ile birlikte tekne turuna çıkan oyuncu Beren Saat'i yüzlerce metre uzaklıktan gizlice kaydeden muhabirin kullandığı ifadeler tepkilere neden oldu.
Ünlü oyuncuyu kayda alan magazin ekibi arasında yer birinin 'Ben bu Beren'i yerim' ifadelerini kullandığı anlar kamera kaydında duyuldu. İfadeler sosyal medyada tepki çekti; 📹
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