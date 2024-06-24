Görüş Bildir
Haberler
Video
Yüzlerce Metre Mesafeden Beren Saat'in Denize Girdiği Anları Kaydeden Magazincilerden Çirkin Sözler!

Yüzlerce Metre Mesafeden Beren Saat'in Denize Girdiği Anları Kaydeden Magazincilerden Çirkin Sözler!

Eray İspir
Eray İspir - Onedio Haber ve Gündem Editörü
24.06.2024 - 16:04

İçerik Devam Ediyor

Eşi Kenan Doğulu ile birlikte tekne turuna çıkan oyuncu Beren Saat'ın denize girdiği anları kayda alan Ekol Magazin muhabiri, görüntüleri kayda alırken ünlü oyuncu ile ilgili çirkin ifadeler kullandı. Yüzdükten sonra tekneye çıkan Saat'ı gören muhabir, 'Ben bu Beren'i yerim' dedi. 

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Ünlü isimlerle, magazin dünyasını sıklıkla karşı karşıya getiren 'özel hayat' tartışması yeni bir olayla gündeme geldi.

Ünlü isimlerle, magazin dünyasını sıklıkla karşı karşıya getiren 'özel hayat' tartışması yeni bir olayla gündeme geldi.

Eşi Kenan Doğulu ile birlikte tekne turuna çıkan oyuncu Beren Saat'i yüzlerce metre uzaklıktan gizlice kaydeden muhabirin kullandığı ifadeler tepkilere neden oldu.

Eşi Kenan Doğulu ile birlikte tekne turuna çıkan oyuncu Beren Saat'i yüzlerce metre uzaklıktan gizlice kaydeden muhabirin kullandığı ifadeler tepkilere neden oldu.

Ünlü oyuncuyu kayda alan magazin ekibi arasında yer birinin 'Ben bu Beren'i yerim' ifadelerini kullandığı anlar kamera kaydında duyuldu. İfadeler sosyal medyada tepki çekti; 📹

İlginizi çekebilir 👇

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
15
1
1
1
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın