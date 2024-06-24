Yüzlerce Metre Mesafeden Beren Saat'in Denize Girdiği Anları Kaydeden Magazincilerden Çirkin Sözler!

Eşi Kenan Doğulu ile birlikte tekne turuna çıkan oyuncu Beren Saat'ın denize girdiği anları kayda alan Ekol Magazin muhabiri, görüntüleri kayda alırken ünlü oyuncu ile ilgili çirkin ifadeler kullandı. Yüzdükten sonra tekneye çıkan Saat'ı gören muhabir, 'Ben bu Beren'i yerim' dedi.