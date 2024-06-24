Kadın Şahit Olunca Nikahların Dinen Kabul Olmadığını Söyleyen Sarıklı Kişi Gündem Oldu

Sarıklı bir kişi sorulan soru karşısında verdiği cevabı sosyal medya hesabından paylaşınca kısa sürede büyük yankı uyandırdı. Sarıklı kişiye gelen soru “Resmi nikah şahitlerimin biri erkek biri kadındı. Bizim nikahımız oldu mu?” şeklindeydi.