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Kadın Şahit Olunca Nikahların Dinen Kabul Olmadığını Söyleyen Sarıklı Kişi Gündem Oldu

Kadın Şahit Olunca Nikahların Dinen Kabul Olmadığını Söyleyen Sarıklı Kişi Gündem Oldu

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Onedio Üyesi
24.06.2024 - 16:03

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Sarıklı bir kişi sorulan soru karşısında verdiği cevabı sosyal medya hesabından paylaşınca kısa sürede büyük yankı uyandırdı. Sarıklı kişiye gelen soru “Resmi nikah şahitlerimin biri erkek biri kadındı. Bizim nikahımız oldu mu?” şeklindeydi.

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Sarıklı kişi ise “İsviçre kanunlarına göre oldu. Ama Allah’ın kanunlarına göre, İslama göre olmadı.” dedi.

Sarıklı kişi ise “İsviçre kanunlarına göre oldu. Ama Allah’ın kanunlarına göre, İslama göre olmadı.” dedi.

“İslama göre şahitlerin ya 2 erkek ya da 1 erkek 2 kadın olacaktı. Bu nikah olmadı.” sözlerini de ekledi.

“İslama göre şahitlerin ya 2 erkek ya da 1 erkek 2 kadın olacaktı. Bu nikah olmadı.” sözlerini de ekledi.

İşte o anlar 👇

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