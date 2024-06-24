Görüş Bildir
Haberler
Video
Bayram Yaradı: Uludağ’dan İstanbul’un Görüntülendiği Etkileyici Anlar

Bayram Yaradı: Uludağ’dan İstanbul’un Görüntülendiği Etkileyici Anlar

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Onedio Üyesi
24.06.2024 - 09:01

İçerik Devam Ediyor

Zaman zaman havanın temizlenmesiyle birlikte İstanbul’dan Uludağ’ın görüntülendiğini görüyorduk. Bu durum özellikle pandemide yaşansa da bayram tatillerinde de nüfusun azalmasıyla yeniden yaşanabiliyor. Şimdilerde de Kurban Bayramı tatilindeyken Uludağ’dan İstanbul görüntülendi.

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Fotoğrafların sahibi Emre Ceylan Uludağ Fatin Tepe’den bu görüntüleri yakaladığını söyledi.

Fotoğrafların sahibi Emre Ceylan Uludağ Fatin Tepe’den bu görüntüleri yakaladığını söyledi.

Kuş bakışı 103 km uzaklık olan Çamlıca Kulesi’ni ve köprülerden birini görüntüleyen Emre Ceylan’a beğeniler yağdı.

Kuş bakışı 103 km uzaklık olan Çamlıca Kulesi’ni ve köprülerden birini görüntüleyen Emre Ceylan’a beğeniler yağdı.

İşte o anlar 👇

Bu içeriklerimiz de ilginizi çekebilir.

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
12
7
1
1
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın