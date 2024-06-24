Bayram Yaradı: Uludağ’dan İstanbul’un Görüntülendiği Etkileyici Anlar

Zaman zaman havanın temizlenmesiyle birlikte İstanbul’dan Uludağ’ın görüntülendiğini görüyorduk. Bu durum özellikle pandemide yaşansa da bayram tatillerinde de nüfusun azalmasıyla yeniden yaşanabiliyor. Şimdilerde de Kurban Bayramı tatilindeyken Uludağ’dan İstanbul görüntülendi.