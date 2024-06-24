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Hava Sıcaklıkları Daha da Artıyor! İstanbul, Ankara ve İzmir'de Yeni Haftada Hava Durumu Nasıl?

Hava Sıcaklıkları Daha da Artıyor! İstanbul, Ankara ve İzmir'de Yeni Haftada Hava Durumu Nasıl?

hava durumu
Burak Boyoglu
Burak Boyoglu - Onedio Haber ve Gündem Editörü
24.06.2024 - 08:37

Türkiye'yi etkisine alan sıcak hava dalgası yeni haftada da sürecek. Hava sıcaklığının mevsim normallerinin 5 ila 10 derece üzerinde seyretmeye etmesi bekleniyor. Peki İstanbul, Ankara ve İzmir'de hava durumu nasıl olacak?

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24 Haziran ile başlayan hafta Türkiye genelinde yine oldukça sıcak geçecek. Sıcaklıklar mevsim normallerinin 5 ila 10 derece üzerinde.

24 Haziran ile başlayan hafta Türkiye genelinde yine oldukça sıcak geçecek. Sıcaklıklar mevsim normallerinin 5 ila 10 derece üzerinde.

Beş büyük kentte açık bir hava var. İstanbul'da sert esen rüzgar serinlik sağlıyor, sıcaklık 34 derece.

Beş büyük kentte açık bir hava var. İstanbul'da sert esen rüzgar serinlik sağlıyor, sıcaklık 34 derece.

Ankara’da ise sıcaklık bir kademe daha artarak 37 dereceye çıkacak.

Ankara’da ise sıcaklık bir kademe daha artarak 37 dereceye çıkacak.

İ̇zmir 34, Bursa 33 derece. Antalya'da yüksek nem 31 derece olan sıcaklığı 38 derece hissettiriyor.

İ̇zmir 34, Bursa 33 derece. Antalya'da yüksek nem 31 derece olan sıcaklığı 38 derece hissettiriyor.

Ankara için beklenen hava durumu 👇

Ankara için beklenen hava durumu 👇
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İstanbul için beklenen hava durumu 👇

İstanbul için beklenen hava durumu 👇

İzmir için beklenen hava durumu 👇

İzmir için beklenen hava durumu 👇
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