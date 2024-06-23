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KONDA Araştırması: Gençler Atatürkçü, Muhafazakarlık Düşüşte!

KONDA Araştırması: Gençler Atatürkçü, Muhafazakarlık Düşüşte!

Burak Boyoglu
Burak Boyoglu - Onedio Haber ve Gündem Editörü
23.06.2024 - 19:35

Türkiye'nin en saygın araştırma şirketlerinden KONDA tarafından yapılan gençlik araştırması oldukça dikkat çeken sonuçlar ortaya koydu. Araştırmaya göre, gençlerin yüzde 44'ü kendini “Atatürkçü” olarak tanımlıyor. “Milliyetçilik” yanıtı yüzde 38 ile ikinci sırada yer alıyor. “Muhafazakârlık” yüzde 13 ile üçüncü sırada yer alsa da Türkiye geneline göre oransal olarak oldukça geride kalıyor.

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KONDA'nın 78 ilde 930’u 15-29 yaş aralığında olmak üzere 3 bin 147 kişiyle yaptığı araştırmanın sonuçlarına göre, gençlerin Türkiye’deki eğitimden memnuniyetsizlik oranı yüzde 71 ve bu oran yükselişte.

KONDA'nın 78 ilde 930’u 15-29 yaş aralığında olmak üzere 3 bin 147 kişiyle yaptığı araştırmanın sonuçlarına göre, gençlerin Türkiye’deki eğitimden memnuniyetsizlik oranı yüzde 71 ve bu oran yükselişte.

Araştırmaya göre, gençlerin yüzde 56’sı imkânı olduğu takdirde yurtdışında yaşamak istiyor. 15-24 yaş arasında bu oran yüzde 60’a kadar çıkıyor. Üstelik kendisini muhafazakar olarak tanımlayan gençlerin yarısı da bu görüşte.

Araştırmaya göre, gençlerin yüzde 56’sı imkânı olduğu takdirde yurtdışında yaşamak istiyor. 15-24 yaş arasında bu oran yüzde 60’a kadar çıkıyor. Üstelik kendisini muhafazakar olarak tanımlayan gençlerin yarısı da bu görüşte.

Yeri gelmişken hatırlatalım, hükümet 150 lira olan yurt dışı çıkış harcı pulunu 1500 lira yapmak için kolları sıvamış durumda.

Cumhuriyet'ten Figen Atalay'ın haberine göre; gençlerin yüzde 44'ü ise kendini “Atatürkçü” olarak görüyor. “Milliyetçilik” yanıtı yüzde 38 ile ikinci sırada.

Cumhuriyet'ten Figen Atalay'ın haberine göre; gençlerin yüzde 44'ü ise kendini “Atatürkçü” olarak görüyor. “Milliyetçilik” yanıtı yüzde 38 ile ikinci sırada.

Kaynak

“Muhafazakârlık” ise yüzde 13 ile üçüncü sırada yer alsa da Türkiye geneline göre oransal olarak oldukça geride kaldı.

“Muhafazakârlık” ise yüzde 13 ile üçüncü sırada yer alsa da Türkiye geneline göre oransal olarak oldukça geride kaldı.

“İslamcı” olduğunu söyleyenlerin oranı yüzde 10'la Türkiye genelinin oldukça gerisinde.

Gençlerin yüzde 7'si kendisini sosyalist, yüzde 7'si ise ülkücü olarak tanımladı.

Ankette gençlerin "En çok neye önem verilmeli?" sorusuna verdiği öncelikli yanıtlar ise şöyle:

Ankette gençlerin "En çok neye önem verilmeli?" sorusuna verdiği öncelikli yanıtlar ise şöyle:

  • Güçlü ekonomi

  • Adaletin sağlanması

  • Dünya çapında eğitim

  • Sağlık imkânları 

  • Liyakat 

  • Toplumsal cinsiyet eşitliği

  • Çevrenin korunması

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Peki siz kendinizi nasıl tanımlıyorsunuz?

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seremoni___

İşte bu 💜🇹🇷🇹🇷🇹🇷🇹🇷

Bozkurt

Sadece bu içerik için yazmıyorum. 6 oktan biri milliyetçilik ama bizim zekâ küpleri milliyetçiliği Atatürkçülükten ayırmış. Bununla beraber muhafazakâr / mil... Devamını Gör

Bağlamasını Demirtaşa Sokayım

Adamın biri muhafazakar erkekler bıcır bıcır seküler kızlardan hoşlanıyorlar diye dert yanıyordu geçenlerde. Adamın tespiti doğruymuş demek ki. Tebriksss.