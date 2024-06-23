KONDA Araştırması: Gençler Atatürkçü, Muhafazakarlık Düşüşte!

Türkiye'nin en saygın araştırma şirketlerinden KONDA tarafından yapılan gençlik araştırması oldukça dikkat çeken sonuçlar ortaya koydu. Araştırmaya göre, gençlerin yüzde 44'ü kendini “Atatürkçü” olarak tanımlıyor. “Milliyetçilik” yanıtı yüzde 38 ile ikinci sırada yer alıyor. “Muhafazakârlık” yüzde 13 ile üçüncü sırada yer alsa da Türkiye geneline göre oransal olarak oldukça geride kalıyor.

Kaynak