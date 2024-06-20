Gelir İdaresi Başkanlığı Önerisini Yaptı: 150 TL Olan Yurt Dışı Çıkış Harcı Pulu 3 Bin Liraya Çıkabilir!
Gelir İdaresi Başkanlığı Önerisini Yaptı: 150 TL Olan Yurt Dışı Çıkış Harcı Pulu 3 Bin Liraya Çıkabilir!
150 TL'den 1500 liraya çıkarılacağı iddia edilen ve büyük bir tartışma çıkaran yurt dışı çıkış harcı pulunda çok önemli bir gelişme daha yaşandı.
Hazine ve Maliye Bakanlığı'na bağlı Gelir İdaresi Başkanlığı yurt dışı çıkış harcı pulu için 3 bin liralık öneri yaptı. Teklifte ayrıca pula her yıl yeniden değerleme oranı ölçüsünde zam yapılması da istendi.
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150 TL'ye satılan yurt dışı çıkış harcı puluna yapılması planlanan zam bir süredir tartışmaların merkezinde. Bloomberg'ten Fırat Kozok'un "zamla birlikte harcın 1500 TL'ye çıkacağına" ilişkin haberine bugüne kadar yalanlama gelmedi.
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Çok sayıda kişi ise bu iddia sonrası, seyahat öncesi de alınabilen harç pulunu halihazaridaki fiyatı olan 150 TL'den almaya yöneldi. Ancak pulların zam sonrası geçerli olmayacağına ilişkin jet hızıyla bir tedbir alındı.
Tartışmalar hala hararetli bir biçimde devam ederken, Hazine ve Maliye Bakanlığı'na bağlı Gelir İdaresi Başkanlığı'nın (GİB) pulun 3 bin lira yapılmasını önerdiği ortaya çıktı. GİB ayrıca her yıl yeniden değerleme oranı ölçüsünde zam da istedi.
Önerinin "etki analizi" bölümünde 2023 yılında 8 milyon 743 bin 760 kişinin yurt dışına harç ödeyerek çıkış yapmış olduğu hatırlatılarak "2024 yılında da aynı sayıda kişinin yurt dışına harç ödeyerek çıkış yapacağı varsayımı ile 6 aylık gelir etkisinin 12,5 milyar TL olacağı hesaplanmaktadır" denildi.
Yurt dışı çıkış harcı puluna yapılacak zam, Kurban Bayramı tatili sonrasında Meclis'e gelecek olan ve vergi düzenlemeleri içinde görüşülecek.
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