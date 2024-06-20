Gelir İdaresi Başkanlığı Önerisini Yaptı: 150 TL Olan Yurt Dışı Çıkış Harcı Pulu 3 Bin Liraya Çıkabilir!

150 TL'den 1500 liraya çıkarılacağı iddia edilen ve büyük bir tartışma çıkaran yurt dışı çıkış harcı pulunda çok önemli bir gelişme daha yaşandı.

Hazine ve Maliye Bakanlığı'na bağlı Gelir İdaresi Başkanlığı yurt dışı çıkış harcı pulu için 3 bin liralık öneri yaptı. Teklifte ayrıca pula her yıl yeniden değerleme oranı ölçüsünde zam yapılması da istendi.