ABD'de Bugün Hakim Karşısına Çıkıyor: Eylem Tok'un Oğlu Timur Cihantimur'un Cezaevi Fotoğrafı Ortaya Çıktı!

Bugünkü duruşmada denetimli serbestlik talep edeceği belirtilen, 16 yaşındaki Cihantimur'un üzerinde gri tulum olduğu görüldü.

Cihantimur'un normal bir cezaevi olmayan ve çocukların kaldığı rehabilitasyon cezaevinde kaldığı belirtilmişti.

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