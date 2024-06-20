ABD'de Bugün Hakim Karşısına Çıkıyor: Eylem Tok'un Oğlu Timur Cihantimur'un Cezaevi Fotoğrafı Ortaya Çıktı!
ABD'de Bugün Hakim Karşısına Çıkıyor: Eylem Tok'un Oğlu Timur Cihantimur'un Cezaevi Fotoğrafı Ortaya Çıktı!
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İstanbul'un Eyüpsultan ilçesinde, 1 Mart tarihinde yazar Eylem Tok'un ehliyetsiz 16 yaşındaki oğlu Timur Cihantimur aracıyla seyir halindeyken, yol kenarında park halinde bulunan ATV sürücüsü 29 yaşındaki Oğuz Murat Aci'ye çarpmış ve ölümüne neden olmuştu.
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Olayın ardından Eylem Tok, oğlunu yurtdışına kaçırmıştı. Önce Mısır'a giden ikili, ardından ABD'ye geçiş yapmıştı. Tok ve oğlu, Türk hükümetinin de araya girmesi sonrası geçtiğimiz hafta cuma günü Bostan'da yakalanmalarının ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştı.
Timur Cihantimur bugün ikinci kez hakim karşısına çıkacak. Cihantimur'un duruşmasının Türkiye saati ile 20:30'da yapılması bekleniyor.
Cezaevi koşullarından şikayet eden Timur Cihantimur'un cezaevi kayıtlarındaki fotoğrafı da ortaya çıktı.
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