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Marmaray'da El Ele Tutuşma Kavgası: Ortalık Karıştı!

Marmaray'da El Ele Tutuşma Kavgası: Ortalık Karıştı!

Burak Boyoglu
Burak Boyoglu - Onedio Haber ve Gündem Editörü
19.06.2024 - 20:42

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İstanbul'un en kalabalık toplu taşıma araçlarından Marmaray'da bir çifte el ele tutuştuğu gerekçesiyle başka yolcular tarafından müdahale edildiği ve daha sonra kavga çıktığı iddia ediliyor. 

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Twitter'da 'İstanbul Havadis' adıyla haber paylaşımları yapan bir sayfanın iddiasına göre, bugün Marmaray'da el ele tutuşan bir çifte müdahale edildi.

Twitter'da 'İstanbul Havadis' adıyla haber paylaşımları yapan bir sayfanın iddiasına göre, bugün Marmaray'da el ele tutuşan bir çifte müdahale edildi.

Bir genç ve ailesinin çifte, "Neden el ele tutuşuyorsunuz" diye tepki göstermesi sonrası olayın kavgaya dönüştüğü ve diğer yolcuların araya girmeye çalıştığı aktarılıyor.

Bir genç ve ailesinin çifte, "Neden el ele tutuşuyorsunuz" diye tepki göstermesi sonrası olayın kavgaya dönüştüğü ve diğer yolcuların araya girmeye çalıştığı aktarılıyor.

İşte Marmaray'da yaşanan o kavga ve öne çıkan tepkilerden bazıları 👇

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