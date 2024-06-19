Marmaray'da El Ele Tutuşma Kavgası: Ortalık Karıştı!

İstanbul'un en kalabalık toplu taşıma araçlarından Marmaray'da bir çifte el ele tutuştuğu gerekçesiyle başka yolcular tarafından müdahale edildiği ve daha sonra kavga çıktığı iddia ediliyor.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Twitter'da 'İstanbul Havadis' adıyla haber paylaşımları yapan bir sayfanın iddiasına göre, bugün Marmaray'da el ele tutuşan bir çifte müdahale edildi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Bir genç ve ailesinin çifte, "Neden el ele tutuşuyorsunuz" diye tepki göstermesi sonrası olayın kavgaya dönüştüğü ve diğer yolcuların araya girmeye çalıştığı aktarılıyor.
İşte Marmaray'da yaşanan o kavga ve öne çıkan tepkilerden bazıları 👇
👇
👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
👇
👇
👇
👇
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın