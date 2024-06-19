Cübbeli Ahmet de Diamond Tema Tartışmalarına Dahil Oldu: "Evlilik Yaşının Kitabını Yazdım"
Cübbeli Ahmet de Diamond Tema Tartışmalarına Dahil Oldu: "Evlilik Yaşının Kitabını Yazdım"
Kamuoyunda 'Cübbeli Ahmet Hoca' olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü, YouTuber ve araştırmacı Diamond Tema hakkında başlatılan soruşturmayı doğru bulduğunu söyledi.
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Din ve felsefe konulu videolarıyla popüler olan YouTuber ve araştırmacı Diamond Tema hakkında, 'Yer6' adlı sosyal medya kanalında katıldığı bir programda, Hz. Muhammed'in evlilikleri ile ilgili ifadeleri nedeniyle soruşturma açılmıştı.
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Diamond Tema ile ilgili tartışmalara Cübbeli Ahmet de dahil oldu. Ekol TV'de Çağlar Cilara'nın programında açıklamalarda bulunan Cübbeli Ahmet, soruşturma açılmasını doğru bulduğunu ifade etti.
Cübbeli Ahmet, "Doğru yapılmış. Benim 'Rasûlullah'ın Aişe Annemiz ile Evlenme Yaşı' diye kitabım var. Orda anlattım. Birçok Arapça kaynaktan araştırdım. Hz. Aişe'nin evlendiğinde yaşı kesinlikle 17-18."
Cübbeli Ahmet, 6 yaşında evlilik iddiaları ile ilgili ise Arap toplumunda kadınların yaşlarının adet görmeye başladıktan sonra sayıldığı bu durumda da 16-17 rakamına ulaşıldığını savundu.
Söz konusu programdan ilgili bölüm 👇
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