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Cübbeli Ahmet de Diamond Tema Tartışmalarına Dahil Oldu: "Evlilik Yaşının Kitabını Yazdım"

Cübbeli Ahmet de Diamond Tema Tartışmalarına Dahil Oldu: "Evlilik Yaşının Kitabını Yazdım"

Burak Boyoglu
Burak Boyoglu - Onedio Haber ve Gündem Editörü
19.06.2024 - 17:36

Kamuoyunda 'Cübbeli Ahmet Hoca' olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü,  YouTuber ve araştırmacı Diamond Tema hakkında başlatılan soruşturmayı doğru bulduğunu söyledi. 

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Din ve felsefe konulu videolarıyla popüler olan YouTuber ve araştırmacı Diamond Tema hakkında, 'Yer6' adlı sosyal medya kanalında katıldığı bir programda, Hz. Muhammed'in evlilikleri ile ilgili ifadeleri nedeniyle soruşturma açılmıştı.

Din ve felsefe konulu videolarıyla popüler olan YouTuber ve araştırmacı Diamond Tema hakkında, 'Yer6' adlı sosyal medya kanalında katıldığı bir programda, Hz. Muhammed'in evlilikleri ile ilgili ifadeleri nedeniyle soruşturma açılmıştı.

Kendisini Agnostik olarak tanımlayan Diamond Tema'nın YouTube'da 900 bine yakın abonesi bulunuyor. 

Tema, tutuklama tehditleri nedeniyle yurt dışında olduğunu açıklamıştı.

Diamond Tema ile ilgili tartışmalara Cübbeli Ahmet de dahil oldu. Ekol TV'de Çağlar Cilara'nın programında açıklamalarda bulunan Cübbeli Ahmet, soruşturma açılmasını doğru bulduğunu ifade etti.

Diamond Tema ile ilgili tartışmalara Cübbeli Ahmet de dahil oldu. Ekol TV'de Çağlar Cilara'nın programında açıklamalarda bulunan Cübbeli Ahmet, soruşturma açılmasını doğru bulduğunu ifade etti.

Cübbeli Ahmet, "Doğru yapılmış. Benim 'Rasûlullah'ın Aişe Annemiz ile Evlenme Yaşı' diye kitabım var. Orda anlattım. Birçok Arapça kaynaktan araştırdım. Hz. Aişe'nin evlendiğinde yaşı kesinlikle 17-18."

Cübbeli Ahmet, "Doğru yapılmış. Benim 'Rasûlullah'ın Aişe Annemiz ile Evlenme Yaşı' diye kitabım var. Orda anlattım. Birçok Arapça kaynaktan araştırdım. Hz. Aişe'nin evlendiğinde yaşı kesinlikle 17-18."

Cübbeli Ahmet, 6 yaşında evlilik iddiaları ile ilgili ise Arap toplumunda kadınların yaşlarının adet görmeye başladıktan sonra sayıldığı bu durumda da 16-17 rakamına ulaşıldığını savundu.

Cübbeli Ahmet, 6 yaşında evlilik iddiaları ile ilgili ise Arap toplumunda kadınların yaşlarının adet görmeye başladıktan sonra sayıldığı bu durumda da 16-17 rakamına ulaşıldığını savundu.

Diamond Tema ise söz konusu programda kızların adet gördükten sonra yaşlarının sayıldığı ile ilgili bir kaynak bulamadığını iddia etmişti. 

Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Hadi buyrun yorumlara 👇

Söz konusu programdan ilgili bölüm 👇

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