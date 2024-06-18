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Adalet Bakanı Tunç Açıkladı: Diamond Tema Hakkında Yakalama Kararı Çıkarıldı!

Adalet Bakanı Tunç Açıkladı: Diamond Tema Hakkında Yakalama Kararı Çıkarıldı!

Burak Boyoglu
Burak Boyoglu - Onedio Haber ve Gündem Editörü
18.06.2024 - 16:00

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, 'Diamond Tema' hakkında yakalama kararı çıkarıldığını duyurdu.

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'Yer6' adlı sosyal medya kanalında katıldığı bir tartışma programında, Hz. Muhammed'in evlilikleri ile ilgili ifadeleri nedeniyle bir süredir tartışılan Diamond Tema hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

'Yer6' adlı sosyal medya kanalında katıldığı bir tartışma programında, Hz. Muhammed'in evlilikleri ile ilgili ifadeleri nedeniyle bir süredir tartışılan Diamond Tema hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

Bakan Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Şüpheli Diamant Tema’nın yurtdışında olması nedeniyle hakkında yakalama kararı çıkarılmıştır. İslam dini ve sevgili Peygamberimizle ilgili kullanılan tahrik edici, çirkin ve provokatif ifadeler asla kabul edilemez." ifadelerini kullandı.

Bakan Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Şüpheli Diamant Tema’nın yurtdışında olması nedeniyle hakkında yakalama kararı çıkarılmıştır. İslam dini ve sevgili Peygamberimizle ilgili kullanılan tahrik edici, çirkin ve provokatif ifadeler asla kabul edilemez." ifadelerini kullandı.

Bakan Tunç'un paylaşımı 👇

Kendisi çocuk yaştayken Türkiye’ye yerleşen Arnavut kökenli bir aileden gelen ve bir süredir Arnavutluk’ta yaşayan Tema, tutuklanma tehditleri üzerine yurt dışına çıktığını açıklamıştı.

Kendisi çocuk yaştayken Türkiye’ye yerleşen Arnavut kökenli bir aileden gelen ve bir süredir Arnavutluk’ta yaşayan Tema, tutuklanma tehditleri üzerine yurt dışına çıktığını açıklamıştı.

Din ve felsefe konulu videolarıyla popüler olan YouTuber ve araştırmacı Diamond Tema'nın 900 bine yakın yakın abonesi bulunuyor. 

Diamond Tema kendisini Agnostik olarak tanımlıyor. 

Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Hadi buyrun yorumlara 👇

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