Adalet Bakanı Tunç Açıkladı: Diamond Tema Hakkında Yakalama Kararı Çıkarıldı!
Adalet Bakanı Tunç Açıkladı: Diamond Tema Hakkında Yakalama Kararı Çıkarıldı!
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, 'Diamond Tema' hakkında yakalama kararı çıkarıldığını duyurdu.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
'Yer6' adlı sosyal medya kanalında katıldığı bir tartışma programında, Hz. Muhammed'in evlilikleri ile ilgili ifadeleri nedeniyle bir süredir tartışılan Diamond Tema hakkında yakalama kararı çıkarıldı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Bakan Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Şüpheli Diamant Tema’nın yurtdışında olması nedeniyle hakkında yakalama kararı çıkarılmıştır. İslam dini ve sevgili Peygamberimizle ilgili kullanılan tahrik edici, çirkin ve provokatif ifadeler asla kabul edilemez." ifadelerini kullandı.
Bakan Tunç'un paylaşımı 👇
Kendisi çocuk yaştayken Türkiye’ye yerleşen Arnavut kökenli bir aileden gelen ve bir süredir Arnavutluk’ta yaşayan Tema, tutuklanma tehditleri üzerine yurt dışına çıktığını açıklamıştı.
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın