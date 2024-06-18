Yeni Cep Telefonu Yasası: Türkiye'de Satılan Telefonlara Üç Kişi Şartı Konulacak İddiası!

YouTuber Özgür Aydın, hükümetin yeni bir cep telefonu yasası üzerinde çalıştığını iddia edip, sosyal medyada gündem olan açıklamalar yaptı. Aydın'ın iddiasına göre; hükümet Türkiye'de satılan telefonlara da üç kişi şartı koyacak ve farklı SIM kartlarla çalıştırmak mümkün olmayacak.