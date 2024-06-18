Yeni Cep Telefonu Yasası: Türkiye'de Satılan Telefonlara Üç Kişi Şartı Konulacak İddiası!
Yeni Cep Telefonu Yasası: Türkiye'de Satılan Telefonlara Üç Kişi Şartı Konulacak İddiası!
YouTuber Özgür Aydın, hükümetin yeni bir cep telefonu yasası üzerinde çalıştığını iddia edip, sosyal medyada gündem olan açıklamalar yaptı. Aydın'ın iddiasına göre; hükümet Türkiye'de satılan telefonlara da üç kişi şartı koyacak ve farklı SIM kartlarla çalıştırmak mümkün olmayacak.
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Yurtdışından telefon getirme videoları ile bilinen Özgür Aydın isimli YouTuber'ın iddiasına göre, ikinci el telefon alım-satımı ile yurt içinde satılan kayıtlı, faturalı telefonlara yönelik yasa değişikliği kapıda.
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"Mehmet Şimşek'in Yeni Cep Telefonu Kuralları" başlığı ile Ekşi Sözlük'te gündem olan videoya göre, ikinci el telefon satışı kısıtlanacak, telefon alım satım yapmak için yetki belgesi istenecek.
Dikkat çeken bir diğer iddia ise Türkiye'de satılan sıfır telefonlara ilişkin. Özgür Aydın'ın aktardığına göre, Türkiye'de satılan sıfır telefonlar da artık alınırken sadece üç kişi üzerine kaydettirilecek ve bu kişiler dışındakilerde çalışmayacak.
İşte o video 👇
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