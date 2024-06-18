Görüş Bildir
Haberler
Video
Sosyal Medyada Gündem Olan Kavga: Trabzon Uzungöl'de Arap Turistler Birbirine Girdi

Sosyal Medyada Gündem Olan Kavga: Trabzon Uzungöl'de Arap Turistler Birbirine Girdi

Burak Boyoglu
Burak Boyoglu - Onedio Haber ve Gündem Editörü
18.06.2024 - 10:05

İçerik Devam Ediyor

Trabzon’un önemli turizm merkezlerinden olan Uzungöl’de Arap turistlerin ettiği kavga sosyal medyada gündem oldu.

Kaynak

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Arap turistlerin, Kurban Bayramı ve yaz tatilini geçirmek için ilk tercihlerinden biri yine Karadeniz Bölgesi. Trabzon'da bulunan şehrin en turistik bölgelerinden olan Uzungöl de Arap turistler tarafından ziyaretçi akınına uğradı.

Arap turistlerin, Kurban Bayramı ve yaz tatilini geçirmek için ilk tercihlerinden biri yine Karadeniz Bölgesi. Trabzon'da bulunan şehrin en turistik bölgelerinden olan Uzungöl de Arap turistler tarafından ziyaretçi akınına uğradı.

Uzungöl'de yaşanan bir kavga ise sosyal medyanın gündemine oturdu.

Uzungöl'de yaşanan bir kavga ise sosyal medyanın gündemine oturdu.

Görüntülerde bir grup Arap turist birbirleriyle kavga ederken civarda bulunan vatandaşların araya girmeye çalıştığı görülüyor.

Görüntülerde bir grup Arap turist birbirleriyle kavga ederken civarda bulunan vatandaşların araya girmeye çalıştığı görülüyor.

Sosyal medyada sıklıkla paylaşılan kavganın neden çıktığı ise bilinmiyor.

Sosyal medyada sıklıkla paylaşılan kavganın neden çıktığı ise bilinmiyor.

İşte o anlar 👇

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
22
15
10
3
1
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın