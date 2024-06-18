Sosyal Medyada Gündem Olan Kavga: Trabzon Uzungöl'de Arap Turistler Birbirine Girdi

Aras Bulut İynemli'nin Çukur ve Atatürk'le İlgili Duygulandıran İtirafı Yeniden Gündem Oldu!

Yoga Eğitmeni Çetin Çetintaş'tan Videolu Paylaşım: "Sen Bir Bisküvisin, Seni Çayın İçine Attılar...''