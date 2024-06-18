Sosyal Medyada Gündem Olan Kavga: Trabzon Uzungöl'de Arap Turistler Birbirine Girdi

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Arap turistlerin, Kurban Bayramı ve yaz tatilini geçirmek için ilk tercihlerinden biri yine Karadeniz Bölgesi. Trabzon'da bulunan şehrin en turistik bölgelerinden olan Uzungöl de Arap turistler tarafından ziyaretçi akınına uğradı.
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Uzungöl'de yaşanan bir kavga ise sosyal medyanın gündemine oturdu.
Görüntülerde bir grup Arap turist birbirleriyle kavga ederken civarda bulunan vatandaşların araya girmeye çalıştığı görülüyor.
Sosyal medyada sıklıkla paylaşılan kavganın neden çıktığı ise bilinmiyor.
İşte o anlar 👇
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