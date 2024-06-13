'Doktor Kaçtı' İddiası: Saç Ekimi İçin Gittiği Hastaneden Tabutta Çıktı!

'Biz o an şikayetçi olduk, ifademizi verdik, hastanenin hazırladığı kağıtlara zorla imza attırmaya çalıştılar, ama biz atmadık.

Doktor bu durumu görünce direk hastaneden kaçmış. Ne kadar doğru bilmiyorum ama öğrendiğimize göre polisler doktoru tutuklamış.

Ölüm nedeni neyse bilemiyoruz. Şuan otopsi yapılıyor onu bekliyoruz.'