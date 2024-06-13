Görüş Bildir
Haberler
Gündem
'Doktor Kaçtı' İddiası: Saç Ekimi İçin Gittiği Hastaneden Tabutta Çıktı!

'Doktor Kaçtı' İddiası: Saç Ekimi İçin Gittiği Hastaneden Tabutta Çıktı!

Burak Boyoglu
Burak Boyoglu - Onedio Haber ve Gündem Editörü
13.06.2024 - 15:43

Kahramanmaraş'ta yaşayan yabancı uyruklu Yasin Dibo, saç ekimi için gittiği Gaziantep'teki özel bir hastanede operasyon esnasında hayatını kaybetti.

Dilbo'nun oğlu doktorun ekim sonrası kaçtığını iddia ederken, hastane yönetimi ise sessizliğini koruyor. 

İçeriğin Devamı Aşağıda

Gaziantep’teki özel bir hastanede saç ekimi sırasında trajik bir ölüm yaşandı.

Gaziantep’teki özel bir hastanede saç ekimi sırasında trajik bir ölüm yaşandı.

2016 yılından bu yana Türkiye’de yaşayan ve Kahramanmaraş’ta ikamet eden 45 yaşındaki yabancı uyruklu Yasin Dibo, operasyon esnasında hayatını kaybetti.

2016 yılından bu yana Türkiye’de yaşayan ve Kahramanmaraş’ta ikamet eden 45 yaşındaki yabancı uyruklu Yasin Dibo, operasyon esnasında hayatını kaybetti.

Yasin Dibo'nun oğlu Muhammed Dibo,"Babam bize fotoğraflar atarak ameliyata gireceğini söyledi. Daha sonra orada ne yaptılarsa, narkoz mu çok vermişler, yoksa başka bir şey mi yapmışlar bilmiyorum. O an vefat etmiş" ifadelerini kullandı.

Yasin Dibo'nun oğlu Muhammed Dibo,"Babam bize fotoğraflar atarak ameliyata gireceğini söyledi. Daha sonra orada ne yaptılarsa, narkoz mu çok vermişler, yoksa başka bir şey mi yapmışlar bilmiyorum. O an vefat etmiş" ifadelerini kullandı.

Dilbo ayrıca, operasyonu yapan doktorun hastaneden kaçtığını iddia ederek şöyle devam etti: 👇

Dilbo ayrıca, operasyonu yapan doktorun hastaneden kaçtığını iddia ederek şöyle devam etti: 👇

'Biz o an şikayetçi olduk, ifademizi verdik, hastanenin hazırladığı kağıtlara zorla imza attırmaya çalıştılar, ama biz atmadık. 

Doktor bu durumu görünce direk hastaneden kaçmış. Ne kadar doğru bilmiyorum ama öğrendiğimize göre polisler doktoru tutuklamış. 

Ölüm nedeni neyse bilemiyoruz. Şuan otopsi yapılıyor onu bekliyoruz.'

Olay yerinden görüntüler 👇

Bu haberlerde ilginizi çekebilir 👇

👇

👇

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
10
8
5
3
2
2
2
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın