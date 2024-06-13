'Doktor Kaçtı' İddiası: Saç Ekimi İçin Gittiği Hastaneden Tabutta Çıktı!
'Doktor Kaçtı' İddiası: Saç Ekimi İçin Gittiği Hastaneden Tabutta Çıktı!
Kahramanmaraş'ta yaşayan yabancı uyruklu Yasin Dibo, saç ekimi için gittiği Gaziantep'teki özel bir hastanede operasyon esnasında hayatını kaybetti.
Dilbo'nun oğlu doktorun ekim sonrası kaçtığını iddia ederken, hastane yönetimi ise sessizliğini koruyor.
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Gaziantep’teki özel bir hastanede saç ekimi sırasında trajik bir ölüm yaşandı.
2016 yılından bu yana Türkiye’de yaşayan ve Kahramanmaraş’ta ikamet eden 45 yaşındaki yabancı uyruklu Yasin Dibo, operasyon esnasında hayatını kaybetti.
Yasin Dibo'nun oğlu Muhammed Dibo,"Babam bize fotoğraflar atarak ameliyata gireceğini söyledi. Daha sonra orada ne yaptılarsa, narkoz mu çok vermişler, yoksa başka bir şey mi yapmışlar bilmiyorum. O an vefat etmiş" ifadelerini kullandı.
Dilbo ayrıca, operasyonu yapan doktorun hastaneden kaçtığını iddia ederek şöyle devam etti: 👇
Olay yerinden görüntüler 👇
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