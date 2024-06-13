Yürek Yakan Ölüm: Süt Dolu Kovaya Düşen 1,5 Yaşındaki Bebek Hayatını Kaybetti
Yürek Yakan Ölüm: Süt Dolu Kovaya Düşen 1,5 Yaşındaki Bebek Hayatını Kaybetti
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Yürek yakan olay, 9 Haziran'da saat 14.00 sıralarında Melikgazi ilçesindeki bir apartmanda yaşandı. DHA'nın aktardığına göre, Suriye uyruklu Lemis Birro peynir yapımı için kullanılan süt dolu kovanın içine düştü.
Aile bir süre sonra durumu fark ederek bebeği kovadan çıkardı. Bebek bilinci kapalı olarak hastaneye kaldırıldı. Lemis Birro'nun bu sabah hayatını kaybettiği öğrenildi.
Birro'nun cenazesi yapılan otopsinin ardından Erkilet Bülbülpınarı Mezarlığı'nda toprağa verildi.
Cenazeden görüntüler 👇
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