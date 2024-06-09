8 Yaşındaki Yemenli Çocuğun Gerdek Gecesi Kanamadan Öldüğüne İlişkin Görsel ve Haber Gerçek mi?
8 Yaşındaki Yemenli Çocuğun Gerdek Gecesi Kanamadan Öldüğüne İlişkin Görsel ve Haber Gerçek mi?
'8 Yaşındaki Çocuk Gelin Düğün Gecesinden Sonra İç Kanamadan Öldü' başlıklı haber ve görsel bu yıl yine Ekşi Sözlük ve Twitter gibi platformalarda milyonlarca insanın öfkesine neden oldu.
Reuters'ın 2013 yılındaki çocuk istismarı haberinden yola çıkılarak dolaşıma sokulan haberde bazı bilgiler gerçek olsa da infial yaratan görselin gerçekle alakası bulunmuyor.
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'8 Yaşındaki Çocuk Gelin Düğün Gecesinden Sonra İç Kanamadan Öldü' başlıklı haberin ekran görüntüsü bir kez daha Twitter ve Ekşi Sözlük gibi platformalarda gündem oldu. Peki her yıl düzenli olarak gündem olan ve büyük tepki çeken haber ne kadar gerçek?
Düğün kıyafeti giymiş gibi küçük bir kız ve uzun sakallı ve takkeli yaşlı bir adamın fotoğrafının yer aldığı bu fotoğraf aslında her yıl gündem olmayı başaran ancak içinde gerçeklikler de taşıyan bir kurgu.
Biraz incelediğimizde, haber ajansı Reuters'ın 10 Eylül 2013'te 'Yemen'de çocuk gelin düğün gecesi iç kanamadan öldü' başlıklı bir haber geçtiğini görüyoruz.
Haber için kullanılan görsellerde yer alan gelinlik giydirilen kız çocuğunun ise konuyla alakası yok. Kapsamlı bir arama yapıldığında, gelinlik giyen kız çocuğunun, Rus web sitesi smotrim.ru'ya 2012 yılında yani Yemen'deki acı olaydan daha önce yüklendiği fark ediliyor.
Her yıl karşımıza çıkan takkeli adamı ise BBC'nin 2 Kasım 2011 tarihli haberinde görmek mümkün. İbrahim Yusuf Kazi adındaki bir imam olduğu belirtilen adam o yıl camide imamlık yaparken genç kızlara tacizde bulunduğu gerekçesiyle iki yıl hapis cezası almış.
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Sapkın zihinlere tahammül edemiyorum! Çocuk ve gerdek kelimeleri nasıl yan yana gelebilir? aklım almıyor..
sonuçta kız gerdekte ölmüş kız bile diyemiyorum çocuk bebek
Böyle bir haberi tarafsızca yorumlamak zordur, başta tüylerim ürpermişti. Ama bu çocuk gelin gerçeğini değiştirmiyor ne yazık ki