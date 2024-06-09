8 Yaşındaki Yemenli Çocuğun Gerdek Gecesi Kanamadan Öldüğüne İlişkin Görsel ve Haber Gerçek mi?

'8 Yaşındaki Çocuk Gelin Düğün Gecesinden Sonra İç Kanamadan Öldü' başlıklı haber ve görsel bu yıl yine Ekşi Sözlük ve Twitter gibi platformalarda milyonlarca insanın öfkesine neden oldu.

Reuters'ın 2013 yılındaki çocuk istismarı haberinden yola çıkılarak dolaşıma sokulan haberde bazı bilgiler gerçek olsa da infial yaratan görselin gerçekle alakası bulunmuyor.

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