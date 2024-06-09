Türkiye'de Bir Starbucks Çalışanının İsyanı Sosyal Medyada Gündem Oldu!
Türkiye'de Bir Starbucks Çalışanının İsyanı Sosyal Medyada Gündem Oldu!
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Türkiye'de 685 şubesi bulunan ABD'li kahve zinciri Starbucks'ın çalışanlarının yaşadıkları son dönemde dünyada dönem dönem gündeme geliyor.
Starbucks Türkiye'nin bir çalışanın müşterilerinin duyarsızlığına olan kızgınlığı ise bu kez tepkilerin merkezinde.
Starbucks'ın self-servis bir işletme olmasına rağmen müşterilerin kalkarken oldukça pis bir görüntüyü arkalarında bırakmasından dert yanın çalışan şunları yazdı: 👇
"Medeniyet; Self-servis bir işletmede, kalkarken çöpünü atabilmeyi gerektirir. Şurada çöpünü bırakıp kalkmış olan Gökçe, Ozan, Enver ile konuşsan, Türkiye'de halkın ne kadar cahil ve görgüsüz olduğunu anlatırlar!"
Ancak sosyal medyada çok az kişi çalışanın bu isyanını hak verdi. Birçok hesaptan yapılan paylaşımda kahve fiyatları üzerinden dem vuruldu 👇
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