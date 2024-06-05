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Şüpheli Ölüm: Konya'da İki Kız Kardeşin 4 Saat Arayla Cesetleri Bulundu

Şüpheli Ölüm: Konya'da İki Kız Kardeşin 4 Saat Arayla Cesetleri Bulundu

Konya ölüm
Burak Boyoglu
Burak Boyoglu - Onedio Haber ve Gündem Editörü
05.06.2024 - 16:21

Konya'da bugün peş peşe bulunan iki ceset akıllarda soru işareti bıraktı. 30 yaşında Şerife Bedel (30) isimli bir kadın evinden yaklaşık 1,5 kilometre uzakta bir sitenin bahçesinde ölü halde bulundu. Şerife Bedel'in 26 yaşındaki kardeşi Gül Bedel'in de yalnızca 4 saat önce evinde hap içerek canına kıydığı ortaya çıktı. 

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Şüphe uyandıran olay, bugün saat 10.30 sıralarında, Konya'nın Selçuklu ilçesi Malazgirt Mahallesi Eyüp Sultan Caddesi'ndeki bir sitede yaşandı.

Şüphe uyandıran olay, bugün saat 10.30 sıralarında, Konya'nın Selçuklu ilçesi Malazgirt Mahallesi Eyüp Sultan Caddesi'ndeki bir sitede yaşandı.

Sitede yaşayanlar, bahçede hareketsiz halde yatan kadını görünce hemen polisi aradı. İhbarla adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sitede yaşayanlar, bahçede hareketsiz halde yatan kadını görünce hemen polisi aradı. İhbarla adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Adının Şerife Bedel olduğu belirlenen kadının öldüğü anlaşıldı. Bedel'in, ailesiyle oturduğu evin, yaklaşık 1,5 kilometre mesafede olduğu belirlendi.

Adının Şerife Bedel olduğu belirlenen kadının öldüğü anlaşıldı. Bedel'in, ailesiyle oturduğu evin, yaklaşık 1,5 kilometre mesafede olduğu belirlendi.

Vücudunda darp ya da yara izine rastlanılmayan Bedel'in kesin ölüm nedeni, otopsi sonrası belirlenecek.

Ancak tam bu sırada Şerife Bedel'in kardeşi Gül Bedel'in de saat 06.30 sıralarında evlerinde ölü olarak bulunduğu ortaya çıktı.

Ancak tam bu sırada Şerife Bedel'in kardeşi Gül Bedel'in de saat 06.30 sıralarında evlerinde ölü olarak bulunduğu ortaya çıktı.

Gül Bedel'in, hap içerek yaşamına son verdiği iddia edildi.

Polis, iki kardeşin ölümünü araştırmak için çalışma başlattı.

Doğan Haber Ajansı tarafından servis edilen olay yeri görüntüleri 👇

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