Şüpheli Ölüm: Konya'da İki Kız Kardeşin 4 Saat Arayla Cesetleri Bulundu
Şüpheli Ölüm: Konya'da İki Kız Kardeşin 4 Saat Arayla Cesetleri Bulundu
Konya'da bugün peş peşe bulunan iki ceset akıllarda soru işareti bıraktı. 30 yaşında Şerife Bedel (30) isimli bir kadın evinden yaklaşık 1,5 kilometre uzakta bir sitenin bahçesinde ölü halde bulundu. Şerife Bedel'in 26 yaşındaki kardeşi Gül Bedel'in de yalnızca 4 saat önce evinde hap içerek canına kıydığı ortaya çıktı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Şüphe uyandıran olay, bugün saat 10.30 sıralarında, Konya'nın Selçuklu ilçesi Malazgirt Mahallesi Eyüp Sultan Caddesi'ndeki bir sitede yaşandı.
Sitede yaşayanlar, bahçede hareketsiz halde yatan kadını görünce hemen polisi aradı. İhbarla adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Adının Şerife Bedel olduğu belirlenen kadının öldüğü anlaşıldı. Bedel'in, ailesiyle oturduğu evin, yaklaşık 1,5 kilometre mesafede olduğu belirlendi.
Ancak tam bu sırada Şerife Bedel'in kardeşi Gül Bedel'in de saat 06.30 sıralarında evlerinde ölü olarak bulunduğu ortaya çıktı.
Doğan Haber Ajansı tarafından servis edilen olay yeri görüntüleri 👇
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Yorum Yazın