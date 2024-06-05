Şüpheli Ölüm: Konya'da İki Kız Kardeşin 4 Saat Arayla Cesetleri Bulundu

Konya'da bugün peş peşe bulunan iki ceset akıllarda soru işareti bıraktı. 30 yaşında Şerife Bedel (30) isimli bir kadın evinden yaklaşık 1,5 kilometre uzakta bir sitenin bahçesinde ölü halde bulundu. Şerife Bedel'in 26 yaşındaki kardeşi Gül Bedel'in de yalnızca 4 saat önce evinde hap içerek canına kıydığı ortaya çıktı.