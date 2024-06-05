Gündemi Sallayan Suriyeli Sığınmacı Haberi: "Suriyeli Sayısı Azalıyor, Sessiz İstila Yok"

Türkiye'deki Suriyeli sığınmacılarla ilgili bir haber gündeme bomba gibi düştü.

Serbestiyet'ten Ömer Kızılcık'ın 'Sessiz İstila Yok' başlığı ile hazırladığı haberde, rakamlarla Türkiye'de Suriyeli sığınmacı sayısının azaldığı ve doğum oranları üzerinden demografik yapının bozulması gibi bir durumun olmadığı iddia edildi.

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