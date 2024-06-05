Gündemi Sallayan Suriyeli Sığınmacı Haberi: "Suriyeli Sayısı Azalıyor, Sessiz İstila Yok"
Gündemi Sallayan Suriyeli Sığınmacı Haberi: "Suriyeli Sayısı Azalıyor, Sessiz İstila Yok"
Türkiye'deki Suriyeli sığınmacılarla ilgili bir haber gündeme bomba gibi düştü.
Serbestiyet'ten Ömer Kızılcık'ın 'Sessiz İstila Yok' başlığı ile hazırladığı haberde, rakamlarla Türkiye'de Suriyeli sığınmacı sayısının azaldığı ve doğum oranları üzerinden demografik yapının bozulması gibi bir durumun olmadığı iddia edildi.
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Serbestiyet'ten Ömer Kızılcık'ın Suriyeli sığınmacılarının doğum oranlarıyla ilgili hazırladığı bir haber gündem oldu. Habere göre, Türkiye'de uzun bir süredir “sessiz istila” argümanını ile üzerinde durulan Suriyeli sayısındaki artış gerçekleri yansıtmıyor.
Kızılcık'ın Göç İdaresi Verileri'nden yola çıkarak hazırladığı habere göre, Suriyeli sığınmacı sayısı 2021 yılında 3,7 milyona ulaştıktan sonra 3,1 milyona kadar indi.
Haberde Türklerin doğum oranlarındaki düşüş, Suriyelilerin ise yüksek doğum oranı nedeniyle demografinin bozulacağı iddialarıyla ilgili ise şöyle bir bölüm var 👇
"Türkiye’de kadın başına doğum oranı 1,51’e düşmüş durumda. Türk vatandaşları için beş yıllık periyotlar arasında %17,82’lik bir düşüş görünüyor."
"Göç İdaresi Başkanlığı'nın 18 Nisan 2024’te yayınlanan rakamlarına göre, 0-4 yaş arası Suriyeli çocuk sayısı 408.164. 5-9 yaş arası Suriyeli çocuk sayısı ise 528.560. Beş yıllık periyotta Suriyeli çocuk sayısı %22,78 azaldı."
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"Tüm Suriyeli sığınmacıların Türkiye’de kalması durumunda, Türkiye’nin geleceğinde Suriyeli sığınmacıların toplam sayısı %6’nın altında kalacaktır."
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