Illinois Teknoloji Enstitüsü'nde yapılan ve 2019'da Obesity dergisinde yayımlanan çalışmaya 32 yetişkin katıldı. Bunların 21'i fazla kilolu ya da obezdi, ayrıca prediyabet ve insülin direnci vardı. Diğer 11 kişi metabolik açıdan sağlıklıydı.

Katılımcılar üç ayrı günde, karbonhidratı yüksek aynı kahvaltıyı yedi. Kahvaltının yanında bir gün hiç ahududu verilmedi, diğer iki gün 125 ya da 250 gram dondurulmuş ahududu verildi. Kan örnekleri kahvaltıdan sonraki 24 saat boyunca alındı.