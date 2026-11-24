Kan Şekerine İyi Gelebilecek 2 Meyve Ortaya Çıktı
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Ahududu ve avokado, kan şekeri ve tip 2 diyabet üzerine yapılan iki araştırmada umut veren sonuçlar verdi. Ahududulu kahvaltı, risk grubundaki yetişkinlerde yemek sonrası insülin ihtiyacını azalttı. Avokado tüketenlerde ise diyabet riski daha düşük çıktı.
Gelin birlikte bakalım.
Prediyabeti olan yetişkinler, ahududulu kahvaltının ardından kan şekerini daha az insülinle kontrol etti.
En belirgin etki, risk grubunda 250 gram ahududu yenen günde görüldü.
Avokado tüketen Hispanik yetişkinlerde altı yıl içinde tip 2 diyabet riski yüzde 20 daha düşük çıktı.
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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