23 Kasım Pazartesi gecesi New York'ta düzenlenen törende Leyla; Brezilya yapımı Garota do Momento, İspanya yapımı Valle Salvaje ve Türkiye'den Uzak Şehir ile aynı kategorideydi. Ödülü sahnede Ay Yapım'ın kurucusu Kerem Çatay ile dizinin yönetmeni Hilal Saral teslim aldı.

Leyla böylece Kara Sevda, Yargı ve Deha'nın ardından bu kategoride Emmy kazanan dördüncü Türk dizisi oldu. Türkiye, telenovela dalındaki ödülü üst üste ikinci kez kazanmış oldu.

Ancak bu başarının bir de buruk tarafı vardı: Dizinin final bölümü Türkiye'de hiçbir zaman ekrana gelmedi.