Emmy Alan Leyla'nın Ekrana Gelmeyen Final Sahnesi Paylaşıldı, Seyirci Sonu İlk Kez Gördü
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54. Uluslararası Emmy Ödülleri'nde En İyi Telenovela ödülünü kazanan Leyla: Hayat... Aşk... Adalet..., ödülün ardından bu kez final sahnesiyle gündem oldu. Türkiye'de ekrana hiç gelmeyen final bölümünü yabancı bir platformda bulan bir X kullanıcısı, dizinin son sahnesini paylaştı. Seyircilerin büyük kısmı Leyla'nın nasıl bittiğini ilk kez bu paylaşımla gördü.
Leyla, 54. Uluslararası Emmy Ödülleri'nde Brezilya ve İspanya yapımlarını geride bırakarak En İyi Telenovela ödülünün sahibi oldu.
Türkiye'de 37 bölüm yayınlanan dizinin final bölümü hiçbir zaman ekrana gelmedi.
Emmy ödülünün ardından bir X kullanıcısı, Türkiye'de yayınlanmayan finali yabancı bir platformda bulup son sahneyi paylaştı.
İşte Leyla: Hayat... Aşk... Adalet...'in X'te ortaya çıkan final sahnesi:
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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