Başrol Oyuncularının Kriz Yaşadığı Leyla Dizisinin Yeni Bölümü Yayınlanmayacak!
NOW'ın sevilen dizisi Leyla: Hayat...Aşk...Adalet... son dönemde gündemden düşmek bilmiyor. Final kararı alınan Leyla dizisinin ekranlara veda etmesi beklenirken başrol oyuncuları arasında çıkan kriz sonrasında dizi sosyal medyanın gündemine oturdu. Leyla dizisi hakkında bir haber de Birsen Altuntaş'tan geldi. Altuntaş, final kararı alınan Leyla dizisinin yeni bölümünün ikinci defa ertelendiğini duyurdu.
KAYNAK: Birsen Altuntaş
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
NOW'ın sevilen dizisi Leyla: Hayat...Aşk...Adalet... final kararıyla gündeme gelmişti.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Birsen Altuntaş, 40. bölümde final yapacak olan Leyla'nın yeni bölümünün yayınlanmayacağını duyurdu.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın