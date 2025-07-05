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Başrol Oyuncularının Kriz Yaşadığı Leyla Dizisinin Yeni Bölümü Yayınlanmayacak!

Başrol Oyuncularının Kriz Yaşadığı Leyla Dizisinin Yeni Bölümü Yayınlanmayacak!

Leyla Dizisi
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
05.07.2025 - 15:30

NOW'ın sevilen dizisi Leyla: Hayat...Aşk...Adalet... son dönemde gündemden düşmek bilmiyor. Final kararı alınan Leyla dizisinin ekranlara veda etmesi beklenirken başrol oyuncuları arasında çıkan kriz sonrasında dizi sosyal medyanın gündemine oturdu. Leyla dizisi hakkında bir haber de Birsen Altuntaş'tan geldi. Altuntaş, final kararı alınan Leyla dizisinin yeni bölümünün ikinci defa ertelendiğini duyurdu.

KAYNAK: Birsen Altuntaş

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NOW'ın sevilen dizisi Leyla: Hayat...Aşk...Adalet... final kararıyla gündeme gelmişti.

NOW'ın sevilen dizisi Leyla: Hayat...Aşk...Adalet... final kararıyla gündeme gelmişti.

Gonca Vuslateri, Cemre Baysel, Yiğit Kirazcı, Alperen Duymaz'ın başrollerde yer aldığı Leyla dizisi, ilk olarak Alperen Duymaz'ın kadrosundan çıkarılmasıyla yeni sezon onayı alsa da düşük giden reytingler sonrasında final kararı kesinleşti.

40. bölümüyle final yapacak olan Leyla dizisinin bitecek olması apayrı bir gündem yaratırken öte yandan sosyal medyada başrol oyuncuların kriz yaşadığı iddiaları ortalığı karıştırdı. Gonca Vuslateri ve Cemre Baysel'in birbirini Instagram'dan takipten çıktığı Leyla setinde neler olduğu kafaları karıştırırken bir haber de Birsen Altuntaş'tan geldi.

Birsen Altuntaş, 40. bölümde final yapacak olan Leyla'nın yeni bölümünün yayınlanmayacağını duyurdu.

Birsen Altuntaş, 40. bölümde final yapacak olan Leyla'nın yeni bölümünün yayınlanmayacağını duyurdu.

Dizinin 38. bölümü geçen hafta (29 Haziran) düşük reklam gelirleri nedeniyle yayınlanmamıştı. Birsen Altuntaş, 38. bölümün aynı sebeple 1 hafta daha ertelendiğini açıkladı.

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Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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