Ulaş Tuna Astepe, Çift Kişilik Oda'nın Final Kararı Sonrası NOW'ı Takipten Çıktı!
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2025 yaz sezonu dizilerinden Çift Kişilik Oda, televizyona olan ilgi azalsa da hiç de fena olmayan reyting oranları alıyordu.
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Ulaş Tuna Astepe, final kararı sonrasında NOW'ın Instagram hesabını takip etmeyi bıraktı.
Ulaş Tuna Astepe'nin ardından dizinin diğer başrolü Devrim Özkan da NOW'ın takipten çıktı.
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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