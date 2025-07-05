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Ulaş Tuna Astepe, Çift Kişilik Oda'nın Final Kararı Sonrası NOW'ı Takipten Çıktı!

Ulaş Tuna Astepe, Çift Kişilik Oda'nın Final Kararı Sonrası NOW'ı Takipten Çıktı!

yerli dizi
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
05.07.2025 - 12:24

NOW'ın sevilen yaz dizisi Çift Kişilik Oda, hiç de fena olmayan reyting oranlarına rağmen NOW'ın final kararıyla karşı karşıya kaldı. 8. bölümde final yapacak olan Çift Kişilik Oda'nın başrolü Ulaş Tuna Astepe, tepki olarak NOW'ın Instagram hesabını takipten çıktı.

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2025 yaz sezonu dizilerinden Çift Kişilik Oda, televizyona olan ilgi azalsa da hiç de fena olmayan reyting oranları alıyordu.

2025 yaz sezonu dizilerinden Çift Kişilik Oda, televizyona olan ilgi azalsa da hiç de fena olmayan reyting oranları alıyordu.

Kış sezonunda 3 ila 4 bandında reyting alan dizilerin aylarca sürdüğü televizyon dünyasında NOW, Çift Kişilik Oda dizisine şans vermedi. Gayet makul reytingleri olan dizi, ayrıca gün birincisi olurken NOW, Çift Kişilik Oda'nın 8. bölümde final yapmasına karar verdi. 

NOW'ın söz konusu kararı sonrasında sosyal medyada tepkiler çığ gibi büyürken bir tepki de başrol oyuncusundan geldi. Çift Kişilik Oda'nın başrolü Ulaş Tuna Astepe çok konuşulacak bir harekete imza attı.

Final kararı haberi:

Final kararına tepkiler:

Ulaş Tuna Astepe, final kararı sonrasında NOW'ın Instagram hesabını takip etmeyi bıraktı.

Ulaş Tuna Astepe, final kararı sonrasında NOW'ın Instagram hesabını takip etmeyi bıraktı.

Bakalım Çift Kişilik Oda dizisinin başrol oyuncularından konu hakkında açıklama gelecek mi?

Ulaş Tuna Astepe'nin ardından dizinin diğer başrolü Devrim Özkan da NOW'ın takipten çıktı.

Ulaş Tuna Astepe'nin ardından dizinin diğer başrolü Devrim Özkan da NOW'ın takipten çıktı.

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Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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