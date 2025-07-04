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NOW'ın Çift Kişilik Oda Dizisinin Final Kararı Ardından Seyirci Resmen Yıkıldı!

NOW'ın Çift Kişilik Oda Dizisinin Final Kararı Ardından Seyirci Resmen Yıkıldı!

yerli dizi Now TV
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
04.07.2025 - 23:11

NOW'ın yeni yaz dizisi Çift Kişilik Oda, yaz sezonu için hiç de fena olmayan reytingler alsa da kanal, düşük reytingleri sebep göstererek erken final kararı aldı. Çift Kişilik Oda'nın final yapacak olmasına haliyle X üzerinden tepkiler gecikmedi.

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2025 yaz sezonunda yayınlanan iki diziden biri olan Çift Kişilik Oda, 3-4 bandında aldığı reytinglerle yaz sezonuna göre iyi bir performans sergiliyordu.

2025 yaz sezonunda yayınlanan iki diziden biri olan Çift Kişilik Oda, 3-4 bandında aldığı reytinglerle yaz sezonuna göre iyi bir performans sergiliyordu.

Seyircinin televizyona ilgisinin azaldığı bu dönemde gayet makul reytingler alan Çift Kişilik Oda dizisinin en azından eylül ayına kadar devam etmesine kesin gözüyle bakılırken beklenmedik bir durum yaşandı. NOW, düşük reytingleri gerekçe göstererek Devrim Özkan ve Ulaş Tuna Astepe'nin başrollerinde yer aldığı Çift Kişilik Oda'nın 8. bölümde final yapmasına karar verdi.

Söz konusu kararın ardından haliyle sosyal medyada dizinin izleyicileri ayaklandı. Gelen tepkileri sizler için derledik.

Final haberini buradan okuyabilirsiniz:

Çift Kişilik Oda'nın erken final kararına gelen tepkiler de burada:

Çift Kişilik Oda'nın erken final kararına gelen tepkiler de burada:

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Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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