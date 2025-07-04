NOW'ın Çift Kişilik Oda Dizisinin Final Kararı Ardından Seyirci Resmen Yıkıldı!
NOW'ın yeni yaz dizisi Çift Kişilik Oda, yaz sezonu için hiç de fena olmayan reytingler alsa da kanal, düşük reytingleri sebep göstererek erken final kararı aldı. Çift Kişilik Oda'nın final yapacak olmasına haliyle X üzerinden tepkiler gecikmedi.
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2025 yaz sezonunda yayınlanan iki diziden biri olan Çift Kişilik Oda, 3-4 bandında aldığı reytinglerle yaz sezonuna göre iyi bir performans sergiliyordu.
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Çift Kişilik Oda'nın erken final kararına gelen tepkiler de burada:
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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