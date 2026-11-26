Virüslerin Ferrarisi Olarak Bilinen Norovirüs Yayılırken Uzmanlardan İlaç Uyarısı Geldi
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'Virüslerin Ferrarisi' olarak anılan norovirüs İngiltere'de son haftalarda daha fazla kişide görülüyor. Mide bulantısı, kusma ve ishale yol açan virüs hastanelerde de salgınlara neden olabiliyor. Uzmanlar, hastalığa yakalananları sık başvurulan bazı ilaçlar konusunda uyarıyor.
Vakalar iki haftada yüzde 28 arttı.
Hastalık bulantı, kusma ve ishalle seyrediyor.
El dezenfektanı tek başına yetmiyor.
Antibiyotik norovirüse karşı işe yaramıyor.
Hastalara bol sıvı ve dinlenme öneriliyor.
Bazı belirtilerde doktora başvurmak gerekiyor.
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