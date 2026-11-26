İngiltere Sağlık Güvenliği Ajansı (UKHSA) verilerine göre ülkede son iki haftada 374 norovirüs vakası laboratuvar testleriyle doğrulanırken, bir önceki iki haftalık dönemde bu sayı 293 olmuştu. Vakalar yılın bu zamanında görülen normal seviyenin yüzde 11 üzerinde seyrediyor ve temmuz ayından bu yana kaydedilen toplam sayı 2 bin 528'e ulaşarak son beş yılın 2 bin 142 olan ortalamasını yüzde 18 oranında geçmiş durumda. Bilim insanları tablonun henüz beklenen düzeyde olduğunu ifade ediyor, ancak veriler yalnızca laboratuvar sonuçlarını ve hastanelerin bildirdiği şüpheli ya da doğrulanmış salgınları kapsadığı için gerçek vaka sayısının daha yüksek olabileceğini belirtiyor.