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Hastalık Erken Başladı: Üçlü Virüs Saldırısı Sonrası Hastane Acilleri Doldu Taştı

Hastalık Erken Başladı: Üçlü Virüs Saldırısı Sonrası Hastane Acilleri Doldu Taştı

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
08.10.2026 - 07:35
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Bu yıl grip mevsimi geçen yıllara göre erken başladı; hastane acilleri yüksek ateş, öksürük ve nefes darlığı şikâyetiyle başvuran hastalarla dolmaya başladı. Uzmanlar ani sıcaklık düşüşü ile okulların açılmasının aynı döneme denk gelmesine dikkat çekerken, beş uzmanlık derneği altı aydan büyük herkesin aşılanmasını önerdi.

Kaynak: Ziyneti Kocabıyık / Türkiye Gazetesi

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Beş uzmanlık derneği, 'Multidisipliner Uzlaşı Raporu 2026' ile altı aydan büyük herkese grip aşısı yapılmasını önerdi.

Beş uzmanlık derneği, 'Multidisipliner Uzlaşı Raporu 2026' ile altı aydan büyük herkese grip aşısı yapılmasını önerdi.

Türkiye Aile Hekimleri Uzmanlık Derneği (TAHUD), Türkiye Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanlık Derneği (EKMUD), Türkiye Endokrinoloji ve Metabolizma Derneği (TEMD), Avrasya Kalp Yetersizliği Derneği (HFS-Eurasia) ve Türk İç Hastalıkları Uzmanlık Derneği (TİHUD), artan vakalara karşı ortak bir deklarasyon yayınladı. 'Multidisipliner Uzlaşı Raporu 2026'da altı aydan büyük herkese grip aşısı yapılması, yüksek risk grubundakilerin ise her yıl aşılanması öneriliyor.

TAHUD Başkanı Prof. Dr. Güzin Zeren Öztürk, influenzanın özellikle risk grubundaki kişiler için ciddi bir sağlık sorunu olduğunu belirterek vatandaşların belirtileri hafife almaması gerektiğini söyledi. Öztürk'e göre 65 yaş ve üzerindekiler, diyabet, kalp ve akciğer hastalığı gibi kronik rahatsızlığı bulunanlar, gebeler ve bağışıklık sistemi baskılanmış kişiler grip açısından daha yüksek risk taşıyor.

Raporda 2026-2027 Kuzey Yarım Küre sezonu için A(H1N1)pdm09, A(H3N2) ve B/Victoria virüslerini hedefleyen, yani üç bileşenli (trivalan) aşılar öneriliyor. Dünya Sağlık Örgütü dolaşımdaki virüslerdeki antijenik değişiklikleri izleyip aşı içeriği önerilerini her sezon güncelliyor.

Uzmanlar aşının yanında maske, el hijyeni ve uyku düzeniyle de önlem alınması gerektiğini vurguluyor.

Uzmanlar aşının yanında maske, el hijyeni ve uyku düzeniyle de önlem alınması gerektiğini vurguluyor.

Uzmanlar, grip sezonunda yalnızca aşıya değil günlük hayatta alınabilecek önlemlere de işaret ediyor. Toplu taşıma gibi kalabalık ve kapalı ortamlarda maske takmak, ellerin hijyenine dikkat etmek, belirti gösteren kişilerle yakın temasın azaltmak, yeterli uyumak ve dengeli beslenmek listenin başında geliyor. 'Üçlü virüs saldırısı altındayız. Grip aşınızı yaptırın, kapalı ortamlarda maske kullanın ve bağışıklığınızı güçlü tutun' uyarısı yapılıyor.

Grip aşısının koruyucu etkisi yaklaşık bir iki hafta içinde başlıyor. En uygun dönem virüs yaygınlaşmadan önceki sonbahar ayları olsa da sezon boyunca aşı yaptırmak mümkün. Havadaki ani sıcaklık düşüşü ve okulların açılmasıyla birlikte vakaların hızla artması, aşı için beklememek gerektiğini gösteriyor.

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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