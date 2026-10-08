Hastalık Erken Başladı: Üçlü Virüs Saldırısı Sonrası Hastane Acilleri Doldu Taştı
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Bu yıl grip mevsimi geçen yıllara göre erken başladı; hastane acilleri yüksek ateş, öksürük ve nefes darlığı şikâyetiyle başvuran hastalarla dolmaya başladı. Uzmanlar ani sıcaklık düşüşü ile okulların açılmasının aynı döneme denk gelmesine dikkat çekerken, beş uzmanlık derneği altı aydan büyük herkesin aşılanmasını önerdi.
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Beş uzmanlık derneği, 'Multidisipliner Uzlaşı Raporu 2026' ile altı aydan büyük herkese grip aşısı yapılmasını önerdi.
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Uzmanlar aşının yanında maske, el hijyeni ve uyku düzeniyle de önlem alınması gerektiğini vurguluyor.
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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