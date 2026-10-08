Hastalık Erken Başladı: Üçlü Virüs Saldırısı Sonrası Hastane Acilleri Doldu Taştı

Türkiye Aile Hekimleri Uzmanlık Derneği (TAHUD), Türkiye Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanlık Derneği (EKMUD), Türkiye Endokrinoloji ve Metabolizma Derneği (TEMD), Avrasya Kalp Yetersizliği Derneği (HFS-Eurasia) ve Türk İç Hastalıkları Uzmanlık Derneği (TİHUD), artan vakalara karşı ortak bir deklarasyon yayınladı. 'Multidisipliner Uzlaşı Raporu 2026'da altı aydan büyük herkese grip aşısı yapılması, yüksek risk grubundakilerin ise her yıl aşılanması öneriliyor.

TAHUD Başkanı Prof. Dr. Güzin Zeren Öztürk, influenzanın özellikle risk grubundaki kişiler için ciddi bir sağlık sorunu olduğunu belirterek vatandaşların belirtileri hafife almaması gerektiğini söyledi. Öztürk'e göre 65 yaş ve üzerindekiler, diyabet, kalp ve akciğer hastalığı gibi kronik rahatsızlığı bulunanlar, gebeler ve bağışıklık sistemi baskılanmış kişiler grip açısından daha yüksek risk taşıyor.

Raporda 2026-2027 Kuzey Yarım Küre sezonu için A(H1N1)pdm09, A(H3N2) ve B/Victoria virüslerini hedefleyen, yani üç bileşenli (trivalan) aşılar öneriliyor. Dünya Sağlık Örgütü dolaşımdaki virüslerdeki antijenik değişiklikleri izleyip aşı içeriği önerilerini her sezon güncelliyor.