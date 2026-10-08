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Fon Ödemeleri Bugün Başlıyor: 17 Fonda 43 Bin 643 Yatırımcıya İlk Ödeme Yapılıyor

Fon Ödemeleri Bugün Başlıyor: 17 Fonda 43 Bin 643 Yatırımcıya İlk Ödeme Yapılıyor

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
08.10.2026 - 07:11
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Fon soruşturmasında mağdur olan yatırımcılar için beklenen gün geldi: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın Meclis Genel Kurulu'nda açıkladığı takvime göre, olağan tasfiye kapsamındaki 17 fonda 43 bin 643 yatırımcıya ödemeler bugün başlıyor. Tasfiyedeki 131 fonda toplam 455 bin 758 yatırımcı bulunurken, olağanüstü tasfiye için ekim ayında 1 milyon liraya kadar ara ödeme yapılması öngörülüyor.

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A1 Capital, Bulls ve Pardus fonlarındaki 43 bin 643 yatırımcı için ilk ödeme günü bugün.

A1 Capital, Bulls ve Pardus fonlarındaki 43 bin 643 yatırımcı için ilk ödeme günü bugün.

Cevdet Yılmaz'ın TBMM Genel Kurulu'nda verdiği bilgiye göre, olağan tasfiyesi yapılacak üç şirketin 17 fonundaki 43 bin 643 yatırımcı bugün ödeme alıyor. Edinilen bilgiye göre bu fonlar A1 Capital, Bulls ve Pardus portföy şirketlerine ait.

Ödemeler Hazine'den değil, fonların kendi varlıklarından ve fonlar için açılan hesaplara yatırılan tutarlardan yapılıyor. Yılmaz, dağıtımın genel ilke olarak yatırımcıların fondaki payı oranında gerçekleşeceğini belirtti.

Asıl büyük kitleyi ilgilendiren olağanüstü tasfiyede 1 milyon liraya kadar ara ödeme, kanunun çıkmasına bağlı.

Asıl büyük kitleyi ilgilendiren olağanüstü tasfiyede 1 milyon liraya kadar ara ödeme, kanunun çıkmasına bağlı.

Olağanüstü tasfiye için hazırlanan taslak kanun teklifi yasalaşırsa, ekim ayı içinde 1 milyon liraya kadar ana para ödemesi yapılması öngörülüyor. Ara ödeme tutarları, MKK'nın hesapladığı net yatırım tutarına ve Takasbank'tan alınacak fiyat bilgisine göre belirlenecek; ayrıntıları SPK netleştirecek.

Atlas'ın 16 fonundaki 56 bin 614 yatırımcının ödemeleri ise gerekli teminatların alınmasına bağlı. 49 özel fondaki 2 bin 98 kişinin sorunu da kendi süreçleri içinde çözülecek. Nihai tasfiyenin 5-6 ay sürmesi hedefleniyor.

125 fonun tasfiyesini Ziraat Bankası yürütecek, bu fonlarda 151 bin 247 yatırımcı bulunuyor.

125 fonun tasfiyesini Ziraat Bankası yürütecek, bu fonlarda 151 bin 247 yatırımcı bulunuyor.

SPK'nın 17 Eylül'de işleme kapattığı 131 fondan 125'inin tasfiyesi Ziraat Bankası'na verildi. Pusula, Atlas, Hedef, A1 Capital, Bulls ve Pardus fonlarının bu kapsamda olduğu bildiriliyor.

Yılmaz'ın aktardığı rakamlara göre Ziraat Bankası'nın sorumluluğundaki fonlarda 151 bin 247 yatırımcı var. Tasfiye altındaki toplam 131 fonda ise tekil yatırımcı sayısı 455 bin 758.

İş Bankası ise yalnızca 6 fonun tasfiyesinden sorumlu, ancak bu fonlardaki yatırımcı sayısı 388 bin 718.

İş Bankası ise yalnızca 6 fonun tasfiyesinden sorumlu, ancak bu fonlardaki yatırımcı sayısı 388 bin 718.

Tera Portföy'e ait 6 fonun tasfiyesini İş Bankası yürütüyor. Fon sayısı az olsa da kitle büyük: Yılmaz'ın açıkladığı bilgiye göre bu fonlarda 388 bin 718 yatırımcı bulunuyor.

Banka bazında verilen iki rakamın toplamı 455 bin 758'i aşıyor; açıklamada bu farkın nedeni ayrıca belirtilmedi. Kesin dağılımın SPK ve ilgili kurumların ilerleyen duyurularıyla netleşmesi bekleniyor.

Yılmaz'a göre tasfiyedeki fonlar portföy değerinin yüzde 7,7'sini oluşturuyor, Hazine kaynağı kullanılmayacak.

Yılmaz'a göre tasfiyedeki fonlar portföy değerinin yüzde 7,7'sini oluşturuyor, Hazine kaynağı kullanılmayacak.

Yılmaz, 5 Ekim itibarıyla tasfiyedeki fonların toplam portföy değerinin hane halkı finansal varlıklarının yaklaşık yüzde 2,4'üne karşılık geldiğini söyledi. Tasfiye altındaki 131 fon, toplam fon sayısının yüzde 4,6'sını oluşturuyor.

Sorunun sınırlı bir alanda yaşandığını savunan Yılmaz, finans piyasasında sistemik risk bulunmadığını ifade etti. Özel zararlar için Hazine kaynağı kullanılmayacak; Yılmaz'a göre haksız kazanç sağlayanlar yasal olarak hesap verecek.

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SPK, Odine hisselerine ilişkin incelemesi sonucunda 21 kişi hakkında suç duyurusunda bulundu.

SPK, Odine hisselerine ilişkin incelemesi sonucunda 21 kişi hakkında suç duyurusunda bulundu.

Suç duyurusu yapılan isimler arasında tutuklanan Pusula Portföy Yönetim Kurulu Başkanı Muhammed Yarız da bulunuyor. Soruşturmada ise Yılmaz'ın aktardığına göre 220 kişi hakkında işlem yapıldı, 85 kişi tutuklu, 81 kişiye yurt dışı çıkış yasağı getirildi.

67 kişi ve şirketin varlığına el konuldu. Bu varlıkların da ilerleyen dönemde yatırımcılara yapılacak ödemelerin finansmanında kullanılması planlanıyor. Ödeme sürecinin sonraki adımları ise SPK ve bankaların duyurularıyla belli olacak.

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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