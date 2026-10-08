Fon Ödemeleri Bugün Başlıyor: 17 Fonda 43 Bin 643 Yatırımcıya İlk Ödeme Yapılıyor

Cevdet Yılmaz'ın TBMM Genel Kurulu'nda verdiği bilgiye göre, olağan tasfiyesi yapılacak üç şirketin 17 fonundaki 43 bin 643 yatırımcı bugün ödeme alıyor. Edinilen bilgiye göre bu fonlar A1 Capital, Bulls ve Pardus portföy şirketlerine ait.

Ödemeler Hazine'den değil, fonların kendi varlıklarından ve fonlar için açılan hesaplara yatırılan tutarlardan yapılıyor. Yılmaz, dağıtımın genel ilke olarak yatırımcıların fondaki payı oranında gerçekleşeceğini belirtti.