Fon Ödemeleri Bugün Başlıyor: 17 Fonda 43 Bin 643 Yatırımcıya İlk Ödeme Yapılıyor
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Fon soruşturmasında mağdur olan yatırımcılar için beklenen gün geldi: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın Meclis Genel Kurulu'nda açıkladığı takvime göre, olağan tasfiye kapsamındaki 17 fonda 43 bin 643 yatırımcıya ödemeler bugün başlıyor. Tasfiyedeki 131 fonda toplam 455 bin 758 yatırımcı bulunurken, olağanüstü tasfiye için ekim ayında 1 milyon liraya kadar ara ödeme yapılması öngörülüyor.
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A1 Capital, Bulls ve Pardus fonlarındaki 43 bin 643 yatırımcı için ilk ödeme günü bugün.
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Asıl büyük kitleyi ilgilendiren olağanüstü tasfiyede 1 milyon liraya kadar ara ödeme, kanunun çıkmasına bağlı.
125 fonun tasfiyesini Ziraat Bankası yürütecek, bu fonlarda 151 bin 247 yatırımcı bulunuyor.
İş Bankası ise yalnızca 6 fonun tasfiyesinden sorumlu, ancak bu fonlardaki yatırımcı sayısı 388 bin 718.
Yılmaz'a göre tasfiyedeki fonlar portföy değerinin yüzde 7,7'sini oluşturuyor, Hazine kaynağı kullanılmayacak.
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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