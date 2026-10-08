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Ne Hamsi Ne de Somon: Protein Oranı En Yüksek Balık Belli Oldu, Listenin Zirvesinde Ton Balığı Var

Ne Hamsi Ne de Somon: Protein Oranı En Yüksek Balık Belli Oldu, Listenin Zirvesinde Ton Balığı Var

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
08.10.2026 - 07:17
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Sofralarda en çok tercih edilen balıkların protein oranları karşılaştırıldı ve sıralama, somonu başa koyanları şaşırtacak gibi. FoodData Central verilerine dayanan listede 100 gram pişmiş balıkta yaklaşık 29 gram protein ile ton balığı zirvede yer alırken, ucuz balık denince akla gelen hamsi hemen onun peşinden geliyor; pahalı somon ise üçüncü basamakta kalıyor.

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Listenin zirvesinde 100 gramda yaklaşık 29 gram protein ile ton balığı var.

Listenin zirvesinde 100 gramda yaklaşık 29 gram protein ile ton balığı var.

FoodData Central verilerine dayanan sıralamada ton balığı, 100 gram pişmiş balıkta yaklaşık 29 gram proteinle birinci sırada. Başka bir kaynakta taze ton balığı için 30,7 gram, yüzgeçli ton (yellowfin) için 29,2 gram, palamut benzeri skipjack için ise 28,2 gram gibi değerler yer alıyor.

Rakamlar kaynağa ve ürünün işlenme şekline göre değişiyor. Acıbadem'in besin değerleri tablosunda orkinos için 100 gramda 25 gram protein ve 109 kalori yazıyor; konserve ton balığında ise bu oran yaklaşık 25,5 grama düşüyor.

Hamsi ise ton balığına çok yakın bir değerle ikinci sırada yer alıyor.

Hamsi ise ton balığına çok yakın bir değerle ikinci sırada yer alıyor.

Listedeki en dikkat çekici isim hamsi oldu. Sözcü'nün aktardığı sıralamada da yaklaşık 29 gramlık protein değeriyle ton balığının hemen yanında duruyor; yani sofranın en uygun fiyatlı balıklarından biri, pahalı seçeneklerle başa baş yarışıyor.

Ancak işin bir ayrıntısı var: yağda konserve hamsi için 100 gramda 28,9 gram protein verilirken, taze hamside bazı veri tabanlarında bu değer 20,4 grama kadar iniyor. Kısacası etikete bakmak, rakamları yorumlamanın en sağlam yolu.

Somon üçüncü basamakta kalıyor, 100 gramda yaklaşık 25-26 gram protein sunuyor.

Somon üçüncü basamakta kalıyor, 100 gramda yaklaşık 25-26 gram protein sunuyor.

Pahalı balık denince akla ilk gelen somon, listede yaklaşık 25-26 gramla ton ve hamsinin gerisinde kaldı. Acıbadem'in tablosunda somon için 100 gramda 20 gram protein, 208 kalori ve 2,2 gram omega-3 görünüyor.

Atlantik somonuyla ilgili Ege Üniversitesi'nin bir çalışmasına göre, yetiştirilen Türk somonu ile Atlantik somonunun protein değerleri birbirine çok yakın. Vahşi cohoe somonunda ise bu rakam 27,4 grama kadar çıkıyor.

Sardalyadan çipuraya, listenin geri kalanında da 20 gramın üzerinde protein var.

Sardalyadan çipuraya, listenin geri kalanında da 20 gramın üzerinde protein var.

Sıralamanın devamında sardalya ve uskumru yaklaşık 24-25 gramla, alabalık ile levrek 23-24 gramla, morina ve çipura 22-23 gramla, mezgit ise 20-22 gramla yer alıyor. Yani listenin sonundaki balık bile 100 gramda 20 gramın üzerinde protein sunuyor.

Protein dışında da farklar var: sardalya kemikleriyle yenince kayda değer kalsiyum veriyor, çipura fosfor ve B vitaminlerinden zengin. Alabalık ile uskumru omega-3 yağ asitleri açısından öne çıkarken, morina ve mezgit düşük yağlı seçenekler arasında. Acıbadem, haftada en az iki porsiyon balık tüketilmesini ve ızgara, fırın ya da buharda pişirmeyi öneriyor.

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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