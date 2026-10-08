Ne Hamsi Ne de Somon: Protein Oranı En Yüksek Balık Belli Oldu, Listenin Zirvesinde Ton Balığı Var

FoodData Central verilerine dayanan sıralamada ton balığı, 100 gram pişmiş balıkta yaklaşık 29 gram proteinle birinci sırada. Başka bir kaynakta taze ton balığı için 30,7 gram, yüzgeçli ton (yellowfin) için 29,2 gram, palamut benzeri skipjack için ise 28,2 gram gibi değerler yer alıyor.

Rakamlar kaynağa ve ürünün işlenme şekline göre değişiyor. Acıbadem'in besin değerleri tablosunda orkinos için 100 gramda 25 gram protein ve 109 kalori yazıyor; konserve ton balığında ise bu oran yaklaşık 25,5 grama düşüyor.