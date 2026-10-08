Ne Hamsi Ne de Somon: Protein Oranı En Yüksek Balık Belli Oldu, Listenin Zirvesinde Ton Balığı Var
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Sofralarda en çok tercih edilen balıkların protein oranları karşılaştırıldı ve sıralama, somonu başa koyanları şaşırtacak gibi. FoodData Central verilerine dayanan listede 100 gram pişmiş balıkta yaklaşık 29 gram protein ile ton balığı zirvede yer alırken, ucuz balık denince akla gelen hamsi hemen onun peşinden geliyor; pahalı somon ise üçüncü basamakta kalıyor.
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Listenin zirvesinde 100 gramda yaklaşık 29 gram protein ile ton balığı var.
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Hamsi ise ton balığına çok yakın bir değerle ikinci sırada yer alıyor.
Somon üçüncü basamakta kalıyor, 100 gramda yaklaşık 25-26 gram protein sunuyor.
Sardalyadan çipuraya, listenin geri kalanında da 20 gramın üzerinde protein var.
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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