Türk Mutfağının Üç Klasiği İlk 10'da: Bilim İnsanları En İyi Protein Kaynaklarını Sıraladı
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Protein alırken sadece 'kaç gram' sorusunu sormak yeterli değil; o proteini elde etmenin sağlığa, çevreye ve cüzdana ne kadar yük bindirdiği de giderek daha çok konuşuluyor. Cambridge Üniversitesi'nden Dr. Chris MacDonald tam bu üç kriteri birleştirerek 20 farklı yüksek proteinli gıdayı sıraladı. Sonuçta listenin zirvesine tofu yerleşti, en son sıraya ise cheddar tipi peynir düştü.
Merak etmeyin, Türk mutfağında sık sık kullandığımız yiyecekler, listenin üst sıralarında yer alıyor.
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Cambridge Araştırması 20 Protein Kaynağını Üç Kritere Göre Sıraladı
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2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Öğrencilik hayatımda pek çok yabancı kaynaktan çeviriler yaptım. İş hayatımda da farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. 2022 yılından beri Onedio'da çalışıyorum. Yaşam kategorisinde içerikler üretiyorum. Yabancı kaynaklardan güncel içerikleri çeviriyor, astroloji gündemini, genel kültür alanında ilgi çekici konuları ve seyahat haberlerini okuyucularla buluşturuyorum.
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