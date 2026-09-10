Türk Mutfağının Üç Klasiği İlk 10'da: Bilim İnsanları En İyi Protein Kaynaklarını Sıraladı

Aradaki farkı en net gösteren veriler çevre başlığında. Aynı miktarda, yani 100 gram protein üretmek için tofuda 0,61 kilogram karbondioksit eşdeğeri emisyon oluşurken, sığır etinde bu rakam 64,19 kilograma çıkıyor. Arazi kullanımında da benzer bir uçurum var: Tofu 2,16 metrekare, sığır eti ise 211,38 metrekare alan gerektiriyor.

Sağlık tarafındaki farklar da çarpıcı. 100 gram protein başına sodyum miktarı fasulyede 11 miligramda kalırken mozzarellada 2 bin 549 miligrama ulaşıyor; doymuş yağ ise morina balığında 0,47 gram, cheddar peynirinde 84,74 gram.

Burada bir noktayı netleştirmek gerekiyor: Bu liste 'hangi besinde daha çok protein var' sıralaması değil, sağlık-çevre-fiyat üçlüsünün birleşiminden çıkan bir puanlama. Ayrıca 'BPI Score' adı verilen bu sistem, araştırmayı yapan MacDonald'ın kendi kurduğu Better Protein Institute'a ait ve kurumun açıkladığı amacı sürdürülebilir protein kaynaklarına geçişi hızlandırmak.

Araştırmacı bu bağlantıyı makalede açıkça beyan ediyor; yine de sonuçların yerleşik bir uzlaşı ölçütü değil, yeni önerilen bir değerlendirme sistemi olduğunu bilmek gerekiyor. Çalışma Frontiers in Sustainable Food Systems dergisinde yayımlandı.