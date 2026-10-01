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Yaşam
Eski Fabrika Parçalarından 300 Tonluk Bir Heykel Kurdu

Eski Fabrika Parçalarından 300 Tonluk Bir Heykel Kurdu

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
01.10.2026 - 13:23
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ABD'nin Wisconsin eyaletinden Tom Every, hurda makineleri ve eski sanayi parçalarını birleştirerek Forevertron adlı dev bir heykel yaptı. Yaklaşık 300 ton ağırlığındaki yapı, 1999'da Guinness Rekorlar Kitabı'na dünyanın en büyük hurda metal projesi olarak girdi.

Kaynak 1, Kaynak 2

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Heykel 1983 ile 1986 yılları arasında oğluyla birlikte inşa edildi

Heykel 1983 ile 1986 yılları arasında oğluyla birlikte inşa edildi

Kendisine Dr. Evermor adını veren Tom Every, Forevertron'u oğlu Thayer ve birkaç kişilik ekibiyle 1983-1986 yılları arasında inşa etti. Heykel, Every'nin kurduğu sanat parkının ilk büyük eseri oldu.

Resmi siteye göre 30 metreyi aşan uzunluğu, yaklaşık 20 metrelik yüksekliği ve 300 tonluk ağırlığıyla metal yapı, çevresindeki ağaçların üzerine çıkıyor. Parçalar cıvata ve pimlerle birbirine bağlandığı için heykel gerektiğinde taşınabiliyor.

Every'nin hayali, kendisini 'manyetik yıldırım kuvveti ışını' ile göğe fırlatacak bir makine yapmaktı. Bunun için büyük ölçüde Wisconsin'in dört bir yanından toplanan kurtarılmış parçaları ve metalleri kullandı. Yıkım uzmanı olarak çalışan Every, bu proje için onlarca yıl boyunca makine topladı.

Heykelin parçaları elektrik santrallerinden, fabrikalardan ve NASA'dan geldi

Heykelin parçaları elektrik santrallerinden, fabrikalardan ve NASA'dan geldi

Heykelin tepesindeki cam küre, ilk olarak Green Bay'deki Mars Hamburger büfesinin üzerinde duruyordu; çevresindeki bakır yumurta ise küreyi koruyan bir kabuk olarak tasarlandı. Sistemi başlatan aküler Badger Ordu Mühimmat Fabrikası'ndan, buhar makinesi ise Sheboygan'daki Edgewater Elektrik Santrali'nde kullanılan dev bir kompresörden geliyor.

Every, Edison'ın iki kutuplu dinamolarını ilk kez çocukken Michigan'daki Ford Müzesi'nde görmüş, yıllar sonra satışa çıktıklarında satın almıştı. İticiler için Palmyra Iron and Metal'den alınan hurda metaller, tarımsal sulama sistemi parçaları ve Milwaukee'deki Wisconsin Electric'ten kalan kazan boruları kullanıldı. Manyetik tutma odası ise resmi siteye göre NASA'da Ay'dan dönen astronotlar için izolasyon ünitesi olarak kullanılmış, ardından Wisconsin Üniversitesi aracılığıyla Every'ye ulaşmıştı.

Makineyi çalıştıran kontrol paneli daha önce Madison'daki eyalet meclis binasında asansörleri kontrol ediyordu; sinyal ışıkları ise Mississippi Nehri'ndeki mavnalara yol gösteriyordu. Gece kullanılan projektörler bir şeker fabrikasının pişirme kazanlarından, kahve semaverlerinden ve tarım makinesi tekerleklerinin dış çemberlerinden yapıldı. Heykelin yanında şüphecilerin 'yolculuğu' izleyebilmesi için bir köşk ve dev bir teleskop da bulunuyor.

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Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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