Eski Fabrika Parçalarından 300 Tonluk Bir Heykel Kurdu

Heykelin tepesindeki cam küre, ilk olarak Green Bay'deki Mars Hamburger büfesinin üzerinde duruyordu; çevresindeki bakır yumurta ise küreyi koruyan bir kabuk olarak tasarlandı. Sistemi başlatan aküler Badger Ordu Mühimmat Fabrikası'ndan, buhar makinesi ise Sheboygan'daki Edgewater Elektrik Santrali'nde kullanılan dev bir kompresörden geliyor.

Every, Edison'ın iki kutuplu dinamolarını ilk kez çocukken Michigan'daki Ford Müzesi'nde görmüş, yıllar sonra satışa çıktıklarında satın almıştı. İticiler için Palmyra Iron and Metal'den alınan hurda metaller, tarımsal sulama sistemi parçaları ve Milwaukee'deki Wisconsin Electric'ten kalan kazan boruları kullanıldı. Manyetik tutma odası ise resmi siteye göre NASA'da Ay'dan dönen astronotlar için izolasyon ünitesi olarak kullanılmış, ardından Wisconsin Üniversitesi aracılığıyla Every'ye ulaşmıştı.

Makineyi çalıştıran kontrol paneli daha önce Madison'daki eyalet meclis binasında asansörleri kontrol ediyordu; sinyal ışıkları ise Mississippi Nehri'ndeki mavnalara yol gösteriyordu. Gece kullanılan projektörler bir şeker fabrikasının pişirme kazanlarından, kahve semaverlerinden ve tarım makinesi tekerleklerinin dış çemberlerinden yapıldı. Heykelin yanında şüphecilerin 'yolculuğu' izleyebilmesi için bir köşk ve dev bir teleskop da bulunuyor.