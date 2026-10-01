Eski Fabrika Parçalarından 300 Tonluk Bir Heykel Kurdu
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ABD'nin Wisconsin eyaletinden Tom Every, hurda makineleri ve eski sanayi parçalarını birleştirerek Forevertron adlı dev bir heykel yaptı. Yaklaşık 300 ton ağırlığındaki yapı, 1999'da Guinness Rekorlar Kitabı'na dünyanın en büyük hurda metal projesi olarak girdi.
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Heykel 1983 ile 1986 yılları arasında oğluyla birlikte inşa edildi
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Heykelin parçaları elektrik santrallerinden, fabrikalardan ve NASA'dan geldi
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Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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