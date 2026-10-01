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Ticaret Borsası Başkanının Oğluna Ait Sucuk Markası Tağşiş Listesinde

Ticaret Borsası Başkanının Oğluna Ait Sucuk Markası Tağşiş Listesinde

Gıda Afyonkarahisar
Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Gündem ve Ekonomi Editörü
01.10.2026 - 13:16
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Tarım ve Orman Bakanlığı'nın güncellediği taklit ve tağşiş listesinde Afyonkarahisar'dan dikkat çeken bir isim yer aldı. Laboratuvar analizlerinde 'Afyon Keyf-i Sucuk' markalı üründe mevzuata aykırı biçimde mekanik ayrılmış kanatlı eti kullanıldığı belirlendi. Markanın sahibinin ise Afyonkarahisar Ticaret Borsası Başkanı Mehmet Mühsürler'in oğlu Efe Selahattin Mühsürler olduğu ortaya çıktı.

Kaynak: Oda TV

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Başkanın oğlunun markası 'hileli gıda' listesine girdi.

Başkanın oğlunun markası 'hileli gıda' listesine girdi.

Tarım ve Orman Bakanlığı, gıdada hile yapan işletmeleri kamuoyuna açıklamayı sürdürüyor. Bakanlığın yayımladığı taklit ve tağşiş yapılan gıdalar listesine son olarak Afyonkarahisar merkezli 'Afyon Keyf-i Sucuk' markası eklendi.

Bakanlık laboratuvarlarında yapılan analizlerde, markanın sucuk ürünlerinde 'mekanik ayrılmış kanatlı eti' kullanıldığı saptandı. Sucukta bu tür et kullanımı mevzuata aykırı kabul ediliyor. Ürün de bu tespitin ardından hileli gıdalar arasına alındı.

Mekanik ayrılmış et, kemik üzerinde kalan et parçalarının makinelerle basınç uygulanarak ayrılmasıyla elde ediliyor. Bu ürünün sucuğa katılması, tüketicinin satın aldığını düşündüğü ürünle gerçekte sofrasına gelen ürün arasında ciddi bir fark yaratıyor.

Marka, Afyon Ticaret Borsası Başkanı Mehmet Mühsürler'in oğlu adına tescilli çıktı.

Marka, Afyon Ticaret Borsası Başkanı Mehmet Mühsürler'in oğlu adına tescilli çıktı.

Listedeki tespit kadar markanın kime ait olduğu da gündem oldu. Türk Patent ve Marka Kurumu kayıtlarına göre 'Afyon Keyf-i Sucuk' markası, Efe Selahattin Mühsürler adına tescilli bulunuyor.

Efe Selahattin Mühsürler'in, Afyonkarahisar Ticaret Borsası Başkanı Mehmet Mühsürler'in oğlu olduğu öğrenildi. Kentin ticaret hayatında söz sahibi kurumlardan birinin başındaki ismin ailesine ait bir markanın hileli gıda listesine girmesi, kamuoyunda tepkiyle karşılandı.

Mehmet Mühsürler, Afyon sucuğu ve Afyon pastırmasının Haziran 2025'te Avrupa Birliği'nden coğrafi işaret tescili almasında öne çıkan isimlerden biriydi. Başvuruyu yapan Afyonkarahisar Ticaret Borsası adına konuşan Mühsürler, o dönem tescilin 'Afyon için bir gurur kaynağı' olduğunu söylemişti.

Gelişme, Ticaret Borsası seçimlerine iki gün kala gündeme geldi.

Gelişme, Ticaret Borsası seçimlerine iki gün kala gündeme geldi.

Tağşiş listesinin gündeme geldiği günlerde Afyonkarahisar Ticaret Borsası'nda seçim takvimi de işliyor. Mehmet Mühsürler'in yeniden aday olduğu borsa genel kurulunun 3 Ekim Cumartesi günü yapılması planlanıyor. Yerel basına yansıyan bilgilere göre Mühsürler'in listesinin karşısında muhalif bir ekip de yarışa hazırlanıyor.

Tarım ve Orman Bakanlığı, laboratuvar sonuçlarıyla kesinleşen taklit ve tağşiş tespitlerini firma, marka ve uygunsuzluk bilgileriyle birlikte yayımlıyor. Liste, tüketicilerin aldıkları ürünleri kontrol edebilmesi için herkesin erişimine açık tutuluyor.

Hileli ya da sağlığı tehlikeye atabilecek bir gıdayla karşılaşan vatandaşlar, durumu ALO 174 Gıda Hattı üzerinden Bakanlığa bildirebiliyor.

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Gündem ve Ekonomi Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi ve Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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