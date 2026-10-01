Ticaret Borsası Başkanının Oğluna Ait Sucuk Markası Tağşiş Listesinde

Listedeki tespit kadar markanın kime ait olduğu da gündem oldu. Türk Patent ve Marka Kurumu kayıtlarına göre 'Afyon Keyf-i Sucuk' markası, Efe Selahattin Mühsürler adına tescilli bulunuyor.

Efe Selahattin Mühsürler'in, Afyonkarahisar Ticaret Borsası Başkanı Mehmet Mühsürler'in oğlu olduğu öğrenildi. Kentin ticaret hayatında söz sahibi kurumlardan birinin başındaki ismin ailesine ait bir markanın hileli gıda listesine girmesi, kamuoyunda tepkiyle karşılandı.

Mehmet Mühsürler, Afyon sucuğu ve Afyon pastırmasının Haziran 2025'te Avrupa Birliği'nden coğrafi işaret tescili almasında öne çıkan isimlerden biriydi. Başvuruyu yapan Afyonkarahisar Ticaret Borsası adına konuşan Mühsürler, o dönem tescilin 'Afyon için bir gurur kaynağı' olduğunu söylemişti.