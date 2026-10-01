Ticaret Borsası Başkanının Oğluna Ait Sucuk Markası Tağşiş Listesinde
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Tarım ve Orman Bakanlığı'nın güncellediği taklit ve tağşiş listesinde Afyonkarahisar'dan dikkat çeken bir isim yer aldı. Laboratuvar analizlerinde 'Afyon Keyf-i Sucuk' markalı üründe mevzuata aykırı biçimde mekanik ayrılmış kanatlı eti kullanıldığı belirlendi. Markanın sahibinin ise Afyonkarahisar Ticaret Borsası Başkanı Mehmet Mühsürler'in oğlu Efe Selahattin Mühsürler olduğu ortaya çıktı.
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Başkanın oğlunun markası 'hileli gıda' listesine girdi.
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Marka, Afyon Ticaret Borsası Başkanı Mehmet Mühsürler'in oğlu adına tescilli çıktı.
Gelişme, Ticaret Borsası seçimlerine iki gün kala gündeme geldi.
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi ve Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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