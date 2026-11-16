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Valizi Yatağa Koyanlara Uyarı: Uzmanlar E. Coli ve Norovirüs Riskine Dikkat Çekti

Valizi Yatağa Koyanlara Uyarı: Uzmanlar E. Coli ve Norovirüs Riskine Dikkat Çekti

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
16.11.2026 - 07:56
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Tekerlekli valizler araba bagajından havalimanı zeminine, kaldırımdan otel halısına kadar pek çok yüzeyde gezdikten sonra çoğu zaman doğrudan yatağın üzerine konuyor. Washington Post'a konuşan uzmanlar, sağlıklı insanlar için riskin muhtemelen düşük olduğunu söylese de bu alışkanlığın hijyen açısından iyi bir fikir olmadığını belirtti.

Kaynak: The Washington Post

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Nevada Halk Sağlığı Laboratuvarı'nın başındaki uzman, tekerlekli valizlerini yatağa koymadığını söyledi.

Nevada Halk Sağlığı Laboratuvarı'nın başındaki uzman, tekerlekli valizlerini yatağa koymadığını söyledi.

Tekerlekler ve valiz tabanı yol boyunca araba bagajlarına, kaldırımlara, havalimanı zeminlerine, kargo bölümlerine ve otel halılarına değiyor. Bu yüzeylerde toprak, yemek artıkları ve dışkı kalıntıları bulunabiliyor. Nevada State Public Health Laboratory'nin müdürü Timothy Southern, kendi tekerlekli valizlerini yatağa koymadığını belirtti. Southern'a göre bu çantalar norovirüs ve E. coli taşıyabiliyor.

Arizona Üniversitesi viroloji profesörü Charles Gerba ise kadın çantalarının tabanlarını incelediği bir çalışmada örneklerin yaklaşık üçte birinde dışkı kaynaklı bakteri bulduğunu hatırlattı. Gerba valizler üzerinde henüz bir çalışma yapmadığını, ancak benzer bir tablodan şüphelendiğini söyledi.

Houston Methodist Hastanesi'nden Wesley Long'a göre valizler stafilokoktan küf sporlarına kadar birçok mikrobu taşıyabiliyor.

Houston Methodist Hastanesi'nden Wesley Long'a göre valizler stafilokoktan küf sporlarına kadar birçok mikrobu taşıyabiliyor.

Houston Methodist Hastanesi'nde tanısal mikrobiyoloji tıbbi direktörü olan Wesley Long, valizlerin yüzeyinde Staphylococcus, Serratia ve Bacillus bakterilerinin bulunabildiğini kaydetti. Long'a göre soğuk algınlığı ve grip virüsleri de bu listeye giriyor.

Yağmurda ya da ıslak zeminde nemlenen kumaş ve yumuşak kasalı valizlerde ise küf ve mantar sporları üreyebiliyor. Bu yüzden uzmanlar, üreticinin temizlik talimatlarına uyulmasını ve her yolculuktan sonra valizin antibakteriyel bezle silinmesini öneriyor.

Yatağa bırakılan valiz, tahtakurularının eve kadar yolculuk etmesine de kapı aralayabiliyor.

Yatağa bırakılan valiz, tahtakurularının eve kadar yolculuk etmesine de kapı aralayabiliyor.

Wesley Long'un uyardığı bir başka tehlike tahtakuruları. Yatağın üzerine bırakılan valize tırmanan böcekler, yolculuk bitince eve de ulaşabiliyor. Tahtakuruları dakikada yaklaşık 90 ila 120 santimetre ilerliyor ve çoğunlukla geceleri aktif oluyor.

Uzmanlara göre valizin altına havlu sermek de bu böcekleri durdurmuyor.

Uzmanların önerisi net: Valiz yatağa değil, perde ve döşemeli mobilyalardan uzak bir bagaj sehpasına ya da masaya konmalı.

Uzmanların önerisi net: Valiz yatağa değil, perde ve döşemeli mobilyalardan uzak bir bagaj sehpasına ya da masaya konmalı.

Kıyafetler için dolap tercih edilmeli, kirli ayakkabılar temiz kıyafetlerden ayrı saklanmalı. Valiz alırken de plastik ya da alüminyum gibi emici olmayan malzemeler ve antibakteriyel özellikler öne çıkıyor.

Chicago çevresinde yaşayan dört çocuk annesi girişimci Maggie Gerth, bu soruna tasarımla yaklaşan isimlerden biri. Gerth'in kurduğu Props Luggage'ın tekerlekli valizi, geri çekilebilir ayakları sayesinde bagaj sehpasına dönüşüyor ve klasik açılır kapaklı kasa yerine üstten açılan bir kapakla geliyor. Markanın ayakkabılar için ayrı bölmesi olan bir hafta sonu çantası da var.

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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