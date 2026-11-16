Valizi Yatağa Koyanlara Uyarı: Uzmanlar E. Coli ve Norovirüs Riskine Dikkat Çekti

Tekerlekler ve valiz tabanı yol boyunca araba bagajlarına, kaldırımlara, havalimanı zeminlerine, kargo bölümlerine ve otel halılarına değiyor. Bu yüzeylerde toprak, yemek artıkları ve dışkı kalıntıları bulunabiliyor. Nevada State Public Health Laboratory'nin müdürü Timothy Southern, kendi tekerlekli valizlerini yatağa koymadığını belirtti. Southern'a göre bu çantalar norovirüs ve E. coli taşıyabiliyor.

Arizona Üniversitesi viroloji profesörü Charles Gerba ise kadın çantalarının tabanlarını incelediği bir çalışmada örneklerin yaklaşık üçte birinde dışkı kaynaklı bakteri bulduğunu hatırlattı. Gerba valizler üzerinde henüz bir çalışma yapmadığını, ancak benzer bir tablodan şüphelendiğini söyledi.