Valizi Yatağa Koyanlara Uyarı: Uzmanlar E. Coli ve Norovirüs Riskine Dikkat Çekti
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Tekerlekli valizler araba bagajından havalimanı zeminine, kaldırımdan otel halısına kadar pek çok yüzeyde gezdikten sonra çoğu zaman doğrudan yatağın üzerine konuyor. Washington Post'a konuşan uzmanlar, sağlıklı insanlar için riskin muhtemelen düşük olduğunu söylese de bu alışkanlığın hijyen açısından iyi bir fikir olmadığını belirtti.
Kaynak: The Washington Post
Nevada Halk Sağlığı Laboratuvarı'nın başındaki uzman, tekerlekli valizlerini yatağa koymadığını söyledi.
Houston Methodist Hastanesi'nden Wesley Long'a göre valizler stafilokoktan küf sporlarına kadar birçok mikrobu taşıyabiliyor.
Yatağa bırakılan valiz, tahtakurularının eve kadar yolculuk etmesine de kapı aralayabiliyor.
Uzmanların önerisi net: Valiz yatağa değil, perde ve döşemeli mobilyalardan uzak bir bagaj sehpasına ya da masaya konmalı.
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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